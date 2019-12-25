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الرئيسية | حوادث | النصب بـ"الشبابيك الأوتوماتيكية" يستنفر الأبناك‎

النصب بـ"الشبابيك الأوتوماتيكية" يستنفر الأبناك‎

النصب بـ"الشبابيك الأوتوماتيكية" يستنفر الأبناك‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:02

راسل بنك المغرب الإدارات الجهوية لجميع المؤسسات البنكية من أجل الحث على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمواجهة ما بات يُعرف بـ"Skimming"، وهو نوع من النصب يستهدف مستعملي الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.

وجاءت مراسلة بنك المغرب المؤسسات البنكية تفاعلا مع رسالة توصّل بها من الإدارة العامة للأمن الوطني، تفيد بتسجيل عمليات النصب والاحتيال عبر طريقة "Skimming" بين 13 و15 دجنبر الجاري على مستوى بعض الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بمدينة مراكش.

وقالت الرسالة إن العملية تتم من خلال قرصنة المعطيات البنكية لمستعملي الشبابيك الأوتوماتيكية، وإعادة تحميلها على بطاقات بنكية أخرى لإجراء عمليات سحب من الحسابات البنكية للضحايا.

وتتم عملية القرصنة، بحسب المصدر ذاته، عبر تثبيت جهاز بالمكان المخصص لإدخال البطاقة البنكية بهدف قراءة وتسجيل معطياتها، إضافة إلى تثبيت قطعة بلاستيكية مصحوبة بكاميرا صغيرة بمكان التذاكر، من أجل توثيق القن السري الذي يستعمله صاحب البطاقة للقيام بالعمليات البنكية.

وطلب بنك المغرب من جميع المؤسسات البنكية إشعار المصالح الأمنية فورا كلّما جرى تسجيل عملية نصب من هذا النوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Hassan Sssss الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:52
أفضل إزالة گلمة نصب لأن لم يعد لهـا تقل قضاءي حتى ولو عرف الفاعل للأسف الشديد
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25
2 - محمد الخميس 26 دجنبر 2019 - 00:00
طريقة قديمة بدأت بأمريكا . الحل هو كلما تريد سحب المال من الجهاز ، تأكد من أن مدخل البطاقة متبث و لا يتحرك . حاول نزعه من الجهاز ، ادا تحرك من مكانه فأخبر البنك .
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15
3 - عادل الخميس 26 دجنبر 2019 - 00:10
تلك ليست عملية نصب بل سرقة مع سبق الإسرار و الترصد . ترصد من ؟ ترصد زبناء الأبناك . قصد ماذا ؟ قصد سرقة مالهم .
نصيحتي لي ناس لكايعرفو يتحروا الشبابيك الأتوماتيكية قبل إستعمالها قصد التحقق من وجود أجهزة إضافية ملحقة بالشباك الأوتوماتيكي و أن يستعملو بطائق صرف قابلة للشحن و ليس ذي.بي كارت الأصلية التي تكون متصلة مباشرة بحسابهم البنكي حتى لا يتم سحب اموالهم من رصيدهم البنكي كلها بشكل يومي . البطاقة المصرفية القابلة للشحن يمكنهم طلبها من وكالة البنكية المنتسبين إليها هي مناسبة و تحمي رصيدك البنكي من السرقة . إن كانوا سيسرقون فلن يتجاوز المبلغ المسروق ذلك المبلغ الذي شحنته فيها
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5
4 - صحراوي حر الخميس 26 دجنبر 2019 - 00:17
أعتقد أنه لوضع حد لظاهرة النصب المنتشرة والمتوقعة عبر الشبابيك اﻷوتوماتكية لجل اﻷبناك عبر الثراب الوطني لابد من التفكير في إمكانية إحدات وسيلة تعتمد أساسا على البصمات كما هو معتمد حاليا ببعض الدول.
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13
5 - من ناقص الخميس 26 دجنبر 2019 - 00:19
من ناقص هد الكارطة .
واش كينشي شي معقول او لا؟؟
اداكانت فعلا هده القرصنة الإلكترونية فمن يتحمل المسؤولية؟؟؟واش البنك ام الزبون ام الدولة ؟ ومن يعوض على المحتل عليهم ؟؟؟؟؟؟
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11
6 - TEACHER الخميس 26 دجنبر 2019 - 00:45
على الأبناك أن يؤمنوا استعمال الشبابيك الاوتوماتيكية وإلا ما دور الكامرات المتبتة في الشبابيك و ما دور رجال أمنهم الواقفين في ابواب الوكالات البنكية إن لم يكن حراسة و تامين استعمال الشبابيك. زد على ذلك التأمين المؤدى سنويا على استعمال البطاقة.
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5
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