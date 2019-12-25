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كُتّاب وآراء
النصب بـ"الشبابيك الأوتوماتيكية" يستنفر الأبناك
راسل بنك المغرب الإدارات الجهوية لجميع المؤسسات البنكية من أجل الحث على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمواجهة ما بات يُعرف بـ"Skimming"، وهو نوع من النصب يستهدف مستعملي الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.
وجاءت مراسلة بنك المغرب المؤسسات البنكية تفاعلا مع رسالة توصّل بها من الإدارة العامة للأمن الوطني، تفيد بتسجيل عمليات النصب والاحتيال عبر طريقة "Skimming" بين 13 و15 دجنبر الجاري على مستوى بعض الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بمدينة مراكش.
وقالت الرسالة إن العملية تتم من خلال قرصنة المعطيات البنكية لمستعملي الشبابيك الأوتوماتيكية، وإعادة تحميلها على بطاقات بنكية أخرى لإجراء عمليات سحب من الحسابات البنكية للضحايا.
وتتم عملية القرصنة، بحسب المصدر ذاته، عبر تثبيت جهاز بالمكان المخصص لإدخال البطاقة البنكية بهدف قراءة وتسجيل معطياتها، إضافة إلى تثبيت قطعة بلاستيكية مصحوبة بكاميرا صغيرة بمكان التذاكر، من أجل توثيق القن السري الذي يستعمله صاحب البطاقة للقيام بالعمليات البنكية.
وطلب بنك المغرب من جميع المؤسسات البنكية إشعار المصالح الأمنية فورا كلّما جرى تسجيل عملية نصب من هذا النوع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
نصيحتي لي ناس لكايعرفو يتحروا الشبابيك الأتوماتيكية قبل إستعمالها قصد التحقق من وجود أجهزة إضافية ملحقة بالشباك الأوتوماتيكي و أن يستعملو بطائق صرف قابلة للشحن و ليس ذي.بي كارت الأصلية التي تكون متصلة مباشرة بحسابهم البنكي حتى لا يتم سحب اموالهم من رصيدهم البنكي كلها بشكل يومي . البطاقة المصرفية القابلة للشحن يمكنهم طلبها من وكالة البنكية المنتسبين إليها هي مناسبة و تحمي رصيدك البنكي من السرقة . إن كانوا سيسرقون فلن يتجاوز المبلغ المسروق ذلك المبلغ الذي شحنته فيها
واش كينشي شي معقول او لا؟؟
اداكانت فعلا هده القرصنة الإلكترونية فمن يتحمل المسؤولية؟؟؟واش البنك ام الزبون ام الدولة ؟ ومن يعوض على المحتل عليهم ؟؟؟؟؟؟