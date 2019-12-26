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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف شخصا هدّد سائقة سيارة بالبيضاء

الأمن يوقف شخصا هدّد سائقة سيارة بالبيضاء

الأمن يوقف شخصا هدّد سائقة سيارة بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 26 دجنبر 2019 - 00:30

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء، من توقيف المشتبه فيه الذي ظهر في شريط فيديو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد تعريض إحدى مستعملات الطريق للتهديد الجسدي واللفظي بعبارات وإشارات بذيئة مخلة بالحياء العام.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد استمعت للضحية التي كانت تتولى سياقة سيارتها الخاصة، والتي أوضحت أنها تعرضت لاعتداء لفظي وجسدي مقرون بالتحرش الجنسي من طرف سائق سيارة ومرافقه، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الثاني الذي تم تحديد هويته الكاملة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه القضية تندرج في سياق التفاعل الفوري والجدي لمصالح الأمن الوطني مع شكايات ووشايات المواطنين، سواء الواردة عليها بشكل مباشر أو المنشورة في وسائل الإعلام، وكذا في إطار حرصها التام على تطبيق القانون في حق المخالفين للتشريعات الوطنية.

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