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الرئيسية | حوادث | تدخلات تطوّق "التهاب السحايا" في سجن القنيطرة

تدخلات تطوّق "التهاب السحايا" في سجن القنيطرة

تدخلات تطوّق "التهاب السحايا" في سجن القنيطرة
هسبريس من الرباط
الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:12

تفاعلا مع ما جرى تداوله ببعض المنابر الإعلامية حول ظهور أعراض مرض التهاب السحايا على أحد نزلاء السجن المحلي بالقنيطرة، قالت إدارة المؤسسة سالفة الذكر إنه فور اكتشاف إصابة النزيل المعني نُقل على الفور إلى المستشفى العمومي الإدريسي قصد الاستشفاء.

وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، أن حالة السجين المصاب بمرض التهاب السحايا مستقرة.

وفي إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة المؤسسة، يقول البيان، فقد استفاد 59 نزيلا و33 موظفا من التلقيح الخاص بهذا المرض.

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