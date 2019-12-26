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الرئيسية | حوادث | الترويج الدولي للمخدرات يطيح بشخص في تطوان

الترويج الدولي للمخدرات يطيح بشخص في تطوان

الترويج الدولي للمخدرات يطيح بشخص في تطوان
هسبريس من الرباط
الخميس 26 دجنبر 2019 - 13:17

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، اليوم الخميس، شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الخاصة بميناء العرائش، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث ضُبط المشتبه فيه متلبسا بتهريب طن و49 كيلوغراما من مخدر الشيرا (1049 كيلوغراما) داخل شاحنة موصولة بمقطورة للتبريد، كانت معبأة في 30 حزمة كبيرة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد تقاطعاتها المحتملة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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