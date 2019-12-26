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الرئيسية | حوادث | إصابة شرطي في تدخل أمني لتوقيف مختل بتطوان

إصابة شرطي في تدخل أمني لتوقيف مختل بتطوان

إصابة شرطي في تدخل أمني لتوقيف مختل بتطوان
جمال سماحي من تطوان
الخميس 26 دجنبر 2019 - 18:10

أصيب رجل أمن، ليلة أمس الأربعاء، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص شكّل مصدر تهديد لساكنة المدينة العتيقة بتطوان، عقب لجوئه إلى قطع طريق رئيسي بجوار "باب السعيدة"، حاملا منشارا وأداة حادة.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن الحالة غير الطبيعية التي كان عليها الشخص المعني دفعت بعض سكان المنطقة إلى ربط الاتصال بعناصر الأمن التي حلت بمكان الواقعة، وعملت على التدخل لردع الجانح وتوقيفه، مضيفة أن الأخير لم يفتر عن مهاجمة رجال الشرطة، وتسبب في إصابة أحدهم على مستوى الرأس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشخص، الذي كان يلوح بمنشار وآلة حادة على كل من يقترب منه، "مختل عقليا، ويعاني من اضطرابات نفسية"، مشيرة إلى أنه قد جرت محاصرته من طرف رجال الأمن الثلاثة الذين حلوا بعين المكان، بمجرد ربط الاتصال بهم وتمكنوا من توقيفه وتجريده من أدوات التهديد؛ فيما نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل، لتلقي العلاجات اللازمة.

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