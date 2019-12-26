أربع سنوات سجنا نافذا في حقّ "مول الكاسكيطة"

هسبريس من الرباط

حكمت المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الخميس، على محمد السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم.

وتم توقيف "البودكاستر" محمد السكاكي أواخر شهر نونبر على خلفية نشره لشريط عبر الأنترنيت يتضمن عبارات السب والقذف في حق الملك محمد السادس والمغاربة.

وقد وصف "مول الكاسكيطة" المغاربة بـ"الحمير" ضمن شريط بثّه على موقع للتواصل الاجتماعي، ليتم توقيفه في مدينة سطات وهو يقود سيارة لا تتوفر على وثائق وبداخلها مشروبات كحولية، ودون توفره على وثائق السياقة.

وعرفت آخر جلسات محاكمة "البودكاستر" المعتقل تأكيده أنه لم يقصد الإساءة إلى الملك أو إلى المغاربة، وأنه كان يحاول التنبيه إلى الوضع المتردي.