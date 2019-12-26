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كُتّاب وآراء
أربع سنوات سجنا نافذا في حقّ "مول الكاسكيطة"
حكمت المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الخميس، على محمد السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم.
وتم توقيف "البودكاستر" محمد السكاكي أواخر شهر نونبر على خلفية نشره لشريط عبر الأنترنيت يتضمن عبارات السب والقذف في حق الملك محمد السادس والمغاربة.
وقد وصف "مول الكاسكيطة" المغاربة بـ"الحمير" ضمن شريط بثّه على موقع للتواصل الاجتماعي، ليتم توقيفه في مدينة سطات وهو يقود سيارة لا تتوفر على وثائق وبداخلها مشروبات كحولية، ودون توفره على وثائق السياقة.
وعرفت آخر جلسات محاكمة "البودكاستر" المعتقل تأكيده أنه لم يقصد الإساءة إلى الملك أو إلى المغاربة، وأنه كان يحاول التنبيه إلى الوضع المتردي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
سؤال موجه للكل :
علاش المغرب هو البلد الوحيد فالعالم لي لم يتم سجن برلماني ولا مسؤول كبير ؟ واش المسؤولين عندنا مكيحصلوش ولا مكيشفروش ؟ او هناك من يحميهم من الفوق ؟
الحرية بشتى تجلياتها لها حدود وبالتالي فإن أي مواطن يتعدى حدوده وجب معاقبته وإلا سنكون أمام فوضى عارمة اسمها حرية التعبير او حرية كذا وكذا وحتى الدول التي تدعي الديموقراطية فإن الحرية الفردية لديهم لها حدود وبالتالي فإن مااتخذ في حق هذا المواطن سليم.والسلام
الخبر مقدس والتعليق حر كما يقال في لغة الصحافة.
العاقل و المثقف يعرف من الظلمة اللصوص و الجاهل ينتظر من يتكلم عنهم ليعتبره بطل و هو في الحقيقة فقط يوظفه لصالح مواقفه و هذا ما يفعله مول الكاسكيطا و امثاله بين قوسين صعاليك يتكلمون في امور العامة
هل امثاله هم من سيغيرون من هو سيء في ارض الوطن!!!
الحقيقة لا هم فقط يزيدون الطين بلة لا ينشرون الوعي بل ينشرون الجهل
عاش هذا الوطن حرا ابيا ...تحت شعار الله..الوطن..الملك
كنت تجمع راسك وتديها في زوجتك وولادك ...
المغرب فيه 50 مليون بشر وحتواحد ماقال لك تعال وتكلم باسمنا ..
الخير هدا والله قليلة فيه وفي نفس الوقت الله يوقف مع وليذاتو لي هو والله مخمم فيهم
لم يقل سوى الحقيقة ... البلد غادى فالخسران احمادي و الهربة لمن استطااع
والذي توعد الشعب باعادة تربيته حرا طليق....