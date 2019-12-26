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الرئيسية | حوادث | أربع سنوات سجنا نافذا في حقّ "مول الكاسكيطة"

أربع سنوات سجنا نافذا في حقّ "مول الكاسكيطة"

أربع سنوات سجنا نافذا في حقّ "مول الكاسكيطة"
هسبريس من الرباط
الخميس 26 دجنبر 2019 - 14:45

حكمت المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الخميس، على محمد السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم.

وتم توقيف "البودكاستر" محمد السكاكي أواخر شهر نونبر على خلفية نشره لشريط عبر الأنترنيت يتضمن عبارات السب والقذف في حق الملك محمد السادس والمغاربة.

وقد وصف "مول الكاسكيطة" المغاربة بـ"الحمير" ضمن شريط بثّه على موقع للتواصل الاجتماعي، ليتم توقيفه في مدينة سطات وهو يقود سيارة لا تتوفر على وثائق وبداخلها مشروبات كحولية، ودون توفره على وثائق السياقة.

وعرفت آخر جلسات محاكمة "البودكاستر" المعتقل تأكيده أنه لم يقصد الإساءة إلى الملك أو إلى المغاربة، وأنه كان يحاول التنبيه إلى الوضع المتردي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - bolbol tetuan الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:04
الظلم ظلمات يوم القيامة .اللهم اهدنا ورد بنا الى الطريق المستقيم
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82
2 - mmmmmm الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:05
لم يظلم....جنى على نفسه....أتمنى أن يكون عبرة لكل جاهل و غبي....كل من يملك هاتفا أوكاميرا ينشر تفاهاته و أمراضه في مجتمعنا...يكفينا ما فينا...بلا ما يزيدو يجرتمو عقول بنادم
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-124
3 - عدنان الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:07
اربع سنوات في حقك يا مول الكاسكيطة ، مع العلم انك كنتي عارف ايوقع ليك هادشي ، لكن مادخلتيش سوق راسك ، رغم انك عتارفتي بفمك ان المغاربة ماوقفوش معاك في الاتقال الماضي ، من غير شي عشرة الناس ، و هدا اعتراف منك. لكن زدتي فيه ، نصيحة ليك ، ديها فراسك و فحياتك. راه حتي واحد مايعقل عليك. ؟و دليل راك انت فيه دبا. انشري يا هسبريس
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54
4 - غا دايز الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:07
لي دوا على الحق مصيره السجن ، قول لي بغيتي لكن متجبدتش التماسيح و العفاريت .
سؤال موجه للكل :
علاش المغرب هو البلد الوحيد فالعالم لي لم يتم سجن برلماني ولا مسؤول كبير ؟ واش المسؤولين عندنا مكيحصلوش ولا مكيشفروش ؟ او هناك من يحميهم من الفوق ؟
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127
5 - 3arafa الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:10
وبزاف....حكم ظالم مبني على الانتقام...القضاء رهن اشارة المخزن ...انتم تعرفون ونحن نعرف والله سينتقم من ظلمكم...لم يبقى سوى القضاء لاخراس الأصوات الحرة ...لكن القادم أسوأ...اقول لجمعيات حقوق الإنسان ارفعي دعوة على من أراد إعادة تربية المغاربة ..كل التضامن مع مول الكاسكيطة .
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76
6 - وجدي الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:10
حصحص الحق وتحقق العدل.اتمنى أن يكون حكما رادعا مع أني أعتبره مخففا. لا للفتنة لا للتسيب .كفى من سياسة اللين والمرونة والتهدئة. يجب الضرب بقوة وبلا هوادة على كل من يضمر الشر لهدا الوطن الحبيب
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-92
7 - Nabil الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:11
هذه عبرة لمن يتجرأ على سب رموز البلاد الله الوطن الملك.
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-98
8 - الحمار شخصيا الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:11
إحسن عوانك أمول الكاسكيطة أو عوان وليداتك.. هاذ المخزن مكايعارفش بنادم إلى غير بغا إخوي قلبو..
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53
9 - tarik الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:16
النصب والتزوير والإستلاء على 10 مليارات + 14 مليار = 5 سنوات سجنا et dans l autre monde ...........pffffffffffffffffffff
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38
10 - AHMED الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:17
السلام عليكم
الحرية بشتى تجلياتها لها حدود وبالتالي فإن أي مواطن يتعدى حدوده وجب معاقبته وإلا سنكون أمام فوضى عارمة اسمها حرية التعبير او حرية كذا وكذا وحتى الدول التي تدعي الديموقراطية فإن الحرية الفردية لديهم لها حدود وبالتالي فإن مااتخذ في حق هذا المواطن سليم.والسلام
الخبر مقدس والتعليق حر كما يقال في لغة الصحافة.
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-6
11 - Brahim الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:18
خلال 24 يوم تم الحكم عليه و طبخ التهم. أما الذين سرقوا المال العام و استنزفوا خيرات البلاد أو "المنعشين العقاريين" الذين نصبوا على الناس فمحاكمتهم تأخذ سنين و أعوام. و الغريب في الأمر، يطلع عليك وزير عدل سابق و يفتخر بإصلاحات القضاء. على أي إصلاحات تتكلم ياسيدي الفاضل؟؟؟
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43
12 - mowarin الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:19
و هداك لي قال المداويخ و المزاليط ما مصيره من الاعراب
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44
13 - فاعل خير الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:20
حكم مستحق لسب و شتم الشعب المغربي
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-31
14 - سيمو الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:22
راه عندو الزهر عطاوه 4 سنين .. انا راه كنت كنشك غادي لصقوا ليه شي 10 سنين .. الله يصبر عائلتو و نتمناو من هنا لعام و لا عامين يصدر في حقو عفو ملكي
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17
15 - عبده/ الرباط الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:23
و ماذا كان ينتظر ؟؟؟ التصفيق ؟؟؟؟ فالان لن ينفعه اي احد... لسانك يرفعك الى اعلى عليين و يهوي بك الى اسفل سافلين...و الفضولي دوما يؤدي من جيبه...!!!
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2
16 - Meryam Rochdi الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:25
هناونا منو 4 سنوات بعد تعاقد إدارة السجون معه لا يقدم شيء للمجتمع سوى الكلام السفيه يقتات مما يجنيه في جوجل ادسنس او بالاحرى يقتات من الكلام مثل الحلاقية يبيع الافكار البالية للسذج و يوظفها حسب مبتغاه فقط عندما تضايق الشرطة للسكر العلني يقوم بضجة اتجاه مؤسسات الدولة و القصر
العاقل و المثقف يعرف من الظلمة اللصوص و الجاهل ينتظر من يتكلم عنهم ليعتبره بطل و هو في الحقيقة فقط يوظفه لصالح مواقفه و هذا ما يفعله مول الكاسكيطا و امثاله بين قوسين صعاليك يتكلمون في امور العامة
هل امثاله هم من سيغيرون من هو سيء في ارض الوطن!!!
الحقيقة لا هم فقط يزيدون الطين بلة لا ينشرون الوعي بل ينشرون الجهل
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-2
17 - sohail الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:27
كتقولو ما مكانش العدل راه لي يقول كلمة الحق لي ماكانش
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6
18 - ابو ايمن الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:28
الضسارة ماخاصهاش تكون...يجب احترام رموز الوطن...يجب التشبت بحب الوطن...انه غالي...هذا درس للابواق الفاسدة التي تؤثر بشكل سلبي على المواطنين البسطاء...
عاش هذا الوطن حرا ابيا ...تحت شعار الله..الوطن..الملك
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0
19 - soufianejean الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:28
في الحقيقة مول الكسكيطة كانت عندو طريقة خاصة. كان كي عبر بشكل هزلي الي لفت النضر ديال المغاربة، و الكن في الآونة الأخيرة بانو عليه شي حوايج الي فقد فيهم المصداقية ديالو. مثال للفيديو الي كان فيه سكران أو محيح. هذيك حياتو ولكن أيضا ضريبة الشهرة هيا هدي. الله إهدي ماخلق.
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5
20 - العلم والجهل الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:28
مول الكسكيت يستحق العقوبة عن جدارة لانها لم يدرس التاريخ ولا يعرف بان المخزن ممعاش اللعب.
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-12
21 - brahim الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:29
أين حق حرية التعبير في المغرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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9
22 - أكاديري الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:32
إيوة قل دبا للي يطبلون لك يخرجوك من الزنزانة ..
كنت تجمع راسك وتديها في زوجتك وولادك ...
المغرب فيه 50 مليون بشر وحتواحد ماقال لك تعال وتكلم باسمنا ..
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0
23 - مغربي مواضب بالسواعد الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:33
يستحق أكثر من ذلك لأنه من هواة البلا بلا... وجد في وسائل التواصل الإجتماعي مجالا لضرب عصفورين بحجر واحد... 1/النقد الهدام لجلب أكبر عدد من المشاهدين لفديوهاته... 2/ كسب الدخل المادي ببيع كلام وانتقادات هو نفسه لا يتطبيقها
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0
24 - من إسبانيا الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:35
سلام عليكم
الخير هدا والله قليلة فيه وفي نفس الوقت الله يوقف مع وليذاتو لي هو والله مخمم فيهم
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0
25 - محمد لعيوني الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:36
جنيت علئ نفسك .تريد البطولة اليوتوبية ها لقد ربحت..ماذا تنتظر من القضاء .لقد بالغت في شطحاتك ولم تعرف حدودك.وان تصل بك الوقاحة الئ المس بهيبة الملك فلن نسمح لك بذلك.الملك رمز الامة وضامن وحدتها والساهر علي امنها.وان تسب المغاربة وللحقيقة وقعت لك متل تلك الراقصة التي ترقص وبينما الجمهور يصفق لها الا وتزيد من الحركات. المختلفة لقد اعطوك اكتر من وزنك .الان واجه مصيرك وراء القضبان.
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26 - رشيد الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:37
يحيى الظلم يحيى الجهل يحيى الخوف
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27 - ماجد واويزغت الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:39
إن الله حرم الظلم على نفسه و جعله بين العباد محرما
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28 - العبدي الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:43
الظلم ظلمات يوم القيامة ( وزير سابق نعت المغاربة بالمداويخ ) البرلمانيون و وزراء لا يحترمون شعبا يقتاتون من فلوسه و لا من يقول اللهم هدا لمنكر.
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29 - تسائل الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:51
هل نحن في زمن كل الناس فيه يكذبون الصادق ويصدقون الكاذب ، هل صار كل الناس للحق كارهون ، هل صارت الحرية للظالم وغياهب السجون للابرياء ، هل انقلبت الامور بالكامل.!؟
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30 - ملاحظة الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:52
اربع سنوات بسبب سب اعلى سلطة في البلد و ادا تم ترك المجال لدلك فستصبح عندنا الغوغاءية فهل يوجد شخص بامكانه ان يتحدى من هو اقوى منه اما الشجاعة خلف الحاسوب فمعروف جهاتها
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31 - المتتبع الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:52
دون التطرق للحكم هل هو صايب ام جانب الصواب فان كثيرا من المغاربة المتوفرين علي قنوات في اليوتوب يجهلون تماما ما لهم وما عليهم ففي كثير من الاحيان يبقي التهاتف للحصول علي اكبر عدد من المشاهدين للحصول علي الاجر السهل لانه *كم من نعمة فيها نقمة* السوشيل ميديا جميل ولكنه قبيح لمن لا يعرف استعماله والمثل المغربي تيقول *الي ضربتو يدو ما يبكيشي*
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32 - عادل القنيطرة الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:54
انه الضلم البواااح ...
لم يقل سوى الحقيقة ... البلد غادى فالخسران احمادي و الهربة لمن استطااع
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33 - KIM الخميس 26 دجنبر 2019 - 16:03
أربع سنوات سجنا نافذا بتهمة السب والقذف
والذي توعد الشعب باعادة تربيته حرا طليق....
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34 - متابع الخميس 26 دجنبر 2019 - 16:04
مول الكاسكيطة نقولو سب المؤسسات المغاربة، وهدوك لي فدوزيم اللي خلاو عجز 75 مليار ومخلصوش الموظفين شكون لي خصو يمشي للحبس ولا يتقال من منصبو ؟! مهم قانونكم الجنائي ولا ضدكم أيها المغاربة وسيحمي مغاربة الفوق. ستداسون للأسف بالأقدام ... أمولى نوبة.
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