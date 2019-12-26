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كُتّاب وآراء
مصرع 4 شبان مغاربة في حادثة سير بإسبانيا
توفي أربعة شبان مغاربة إثر تعرضهم لحادثة سير بإسبانيا، صباح أمس الأربعاء، وقعت بالطريق السيار بين مدينتي ريفاس وبارلا بجهة مدريد.
مصالح الطوارئ بمدريد أفادت بأن ثلاثة من الضحايا، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، لقوا حتفهم بمكان الحادث، بينما لقي الضحية الرابع حتفه اليوم الخميس بعد أن نقل في حالة خطرة إلى أحد المستشفيات.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحادثة وقعت عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها الضحايا الأربعة عند الكيلومتر 37 من الطريق السيار (إم 50) لتنقلب وسط الطريق.
وحسب مصادر من القنصلية العامة للمغرب بمدريد، فقد شرعت المصالح المختصة في إجراءات وتدابير ترحيل جثامين الضحايا لدفنها في المغرب، بينما تم فتح تحقيق من قبل الحرس المدني الإسباني من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي التي يرجح أنها تعود إلى السرعة المفرطة، وفق العناصر الأولية للتحقيق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
رحمة آلله عليهم وربي يصبر اهلهم
اللهم اجر عائلتهم واخلفهم خيرا من هاد المصيبة
تغمد الله الضحايا بواسع رحمته