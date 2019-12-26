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الرئيسية | حوادث | مصرع 4 شبان مغاربة في حادثة سير بإسبانيا

مصرع 4 شبان مغاربة في حادثة سير بإسبانيا

مصرع 4 شبان مغاربة في حادثة سير بإسبانيا
هسبريس من الرباط
الخميس 26 دجنبر 2019 - 19:31

توفي أربعة شبان مغاربة إثر تعرضهم لحادثة سير بإسبانيا، صباح أمس الأربعاء، وقعت بالطريق السيار بين مدينتي ريفاس وبارلا بجهة مدريد.

مصالح الطوارئ بمدريد أفادت بأن ثلاثة من الضحايا، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، لقوا حتفهم بمكان الحادث، بينما لقي الضحية الرابع حتفه اليوم الخميس بعد أن نقل في حالة خطرة إلى أحد المستشفيات.

ووفق المصدر ذاته، فإن الحادثة وقعت عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها الضحايا الأربعة عند الكيلومتر 37 من الطريق السيار (إم 50) لتنقلب وسط الطريق.

وحسب مصادر من القنصلية العامة للمغرب بمدريد، فقد شرعت المصالح المختصة في إجراءات وتدابير ترحيل جثامين الضحايا لدفنها في المغرب، بينما تم فتح تحقيق من قبل الحرس المدني الإسباني من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي التي يرجح أنها تعود إلى السرعة المفرطة، وفق العناصر الأولية للتحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نبيل الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:16
إن لله وإن إليه راجعون
رحمة آلله عليهم وربي يصبر اهلهم
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8
2 - انا لله وانا اليه راجعون الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:19
اللهم اغفر لهم وارحمهم وارزق ذويهم الصبر والسلوان .اللهم ان كانوا محسنين فزد في حسناتهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم.اللهم لا ترحمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم . وانا لله وانا اليه راجعون
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4
3 - عزوز الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:21
إن للّه وإن إليه راجعون.اللهم رحمهم وأسكنهم فسيح جناتك آمين
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5
4 - بوعزة الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:27
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اجر عائلتهم واخلفهم خيرا من هاد المصيبة
تغمد الله الضحايا بواسع رحمته
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