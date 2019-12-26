أمن البيضاء يوقف شخصا ثانيا في التحرش بسائقة

هسبريس من الرباط

أخضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الخميس، مشتبها فيه على خلفية قيام شخصين بتعريض إحدى مستعملات الطريق للتحرش الجنسي المقرون بالتهديد الجسدي واللفظي، (أخضعته) لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

توقيف مرافق السائق، الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني، جاء بعد أن ظهر بدوره في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي وهو بصدد توجيه عبارات وإشارات بذيئة مخلة بالحياء العام لسائقة السيارة.

يذكر أنه سبق لمصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء أن استمعت إلى الضحية التي كانت تتولى سياقة سيارتها الخاصة، والتي تعرضت لاعتداء لفظي وجسدي مقرون بالتحرش الجنسي من طرف المشتبه فيهما، وهي الوقائع التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم مساء أمس الأربعاء توقيف المشتبه فيه الرئيسي ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، فيما تم ضبط مرافقه صباح اليوم الخميس.