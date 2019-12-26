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كُتّاب وآراء
حريق بمطعم شعبي في وزان يخلف خسائر مادية
شب حريق مهول بمطعم شعبي وسط السوق البلدي بمدينة وزان، مساء الخميس، مخلفا خسائر مادية مهمة دون أن يتسبب في خسائر بشرية، أرجعت مصادر متطابقة أسبابه إلى احتراق أسطوانة غاز من الحجم الكبير قبل أن تأتي على المحل.
وخلف الحريق حالة من الذعر والخوف وسط الساكنة المجاورة للمطعم، ما أدى إلى استنفار المصالح المحلية والأمنية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية التي حاولت السيطرة على النيران الملتهبة والحد من انتشارها خارج "المارشي".
وأوضحت مصادر هسبريس أن الحريق ألحق خسائر مادية بمطعم شعبي متخصص في الأسماك، دون تسجيل أية إصابات بشرية، مشيرة إلى تجنيد شاحنة صهريجية تمت تعبئتها من طرف عناصر الوقاية المدنية وآليات الإطفاء لتطويق الحريق.
غير أن ما زاد من صعوبة تدخل رجال الإطفاء هو توافد العشرات من المتجمهرين والراغبين في التقاط صور، وهواة النقل المباشر، ما أثر على أداء عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية للقيام بالمهام الموكولة إليها.
ودفع الحادث مختلف الأجهزة الأمنية إلى الانتقال إلى عين المكان، وضمنها عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية، وعناصر الدائرة الأمنية الأولى التي فتحت تحقيقا في الموضوع، بالإضافة إلى انتقال كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة وزان، وقائدة المقاطعة الحضرية الأولى، وأعوان السلطة، والقوات المساعدة.