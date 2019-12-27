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الرئيسية | حوادث | ترويج "القرقوبي" يفضح عسكريا سابقا في تيسة

ترويج "القرقوبي" يفضح عسكريا سابقا في تيسة

ترويج "القرقوبي" يفضح عسكريا سابقا في تيسة
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:55

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتيسة، أمس، عسكريا سابقا، يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج حبوب الهلوسة.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فقد تم توقيف المشتبه فيه في وقت سابق بمدينة تيسة، بناء على إقرار من شاب في بداية عقده الثالث بتزوده بالمؤثرات العقلية من المعني بالأمر، وذلك بعد ضبطه، خلال دورية لعناصر الدرك الملكي، وهو في حالة تخدير متقدمة وسط الشارع العام.

المصادر ذاتها أوضحت أن التحريات التي باشرتها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتيسة، بمؤازرة عناصر المركز القضائي بتاونات، أفضت إلى توقيف المشتبه فيه بترويج حبوب الهلوسة وبحوزته صفيحتين من المؤثرات العقلية من النوع الذي يتم صرفه بالصيدليات بموجب وصفة طبية.

وكانت مصالح الدرك الملكي لتيسة قد أخضعت العسكري السابق، الذي قضى 10 سنوات في سلك الجندية، و"زبونه"، لتدبير الحراسة النظرية قبل إحالتهما معا، وهما في حالة اعتقال، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتاونات.

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