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كُتّاب وآراء
الدرك يُنقذ 4 أطفال من موت محقّق بـ"آيت اعميرة"
أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت اعميرة في إنقاذ أربعة أطفال من موت محقّق، وذلك من وسط حريق شب بمنزل أسرتهم في دوار "تودلي"، صباح اليوم الجمعة.
وأورد شهود عيان أن أربعة أطفال كانوا يهمون باستعمال أسطوانة غاز من الحجم الصغير، في غياب والديهم، قبل أن ينشب حريق ناجم عن تسرب للغاز، فأطلق جيران الأسرة نداء استغاثة، ليتم ربط الاتصال بعناصر الدرك، التي حلت على عجل بالمكان.
وتمكنت العناصر الدركية من الوصول إلى الأطفال الأربعة، ليتم استدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية نقلتهم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي، حيث أورد مصدر طبي أن حالتهم مستقرة، إثر إصابتهم بحروق طفيفة.