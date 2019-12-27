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الرئيسية | حوادث | الدرك يُنقذ 4 أطفال من موت محقّق بـ"آيت اعميرة"‬

الدرك يُنقذ 4 أطفال من موت محقّق بـ"آيت اعميرة"‬

الدرك يُنقذ 4 أطفال من موت محقّق بـ"آيت اعميرة"‬
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 15:00

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت اعميرة في إنقاذ أربعة أطفال من موت محقّق، وذلك من وسط حريق شب بمنزل أسرتهم في دوار "تودلي"، صباح اليوم الجمعة.

وأورد شهود عيان أن أربعة أطفال كانوا يهمون باستعمال أسطوانة غاز من الحجم الصغير، في غياب والديهم، قبل أن ينشب حريق ناجم عن تسرب للغاز، فأطلق جيران الأسرة نداء استغاثة، ليتم ربط الاتصال بعناصر الدرك، التي حلت على عجل بالمكان.

وتمكنت العناصر الدركية من الوصول إلى الأطفال الأربعة، ليتم استدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية نقلتهم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي، حيث أورد مصدر طبي أن حالتهم مستقرة، إثر إصابتهم بحروق طفيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد ياسين المنصوري الجمعة 27 دجنبر 2019 - 15:06
تحية إجلال وتقدير لعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية وكل من ساهم في إنقاذ هؤلاء الأطفال الأربعة
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2 - عبدالقادر جرسيف الجمعة 27 دجنبر 2019 - 15:07
شكرا لرجال الدرك على تفانيهم في عملهم، واننا نفرح عندما نسمع مثل هته التدخلات. كما يجب محاسبة والدي هؤلاء الاطفال على الاهمال.
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3 - rachid الجمعة 27 دجنبر 2019 - 15:15
شكرا لابطال الدرك الملكي الاشاوس
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4 - messi الجمعة 27 دجنبر 2019 - 15:25
BRAVO. Les hommes de l'ombre. Que le puissant vous bénisse.
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5 - أسد أسود الأطلس المتوسط الجمعة 27 دجنبر 2019 - 15:36
الحمد لله على سلامة الأ طفال ، وشكرا للدركيين الذين أنقدوا الأطفال ومن شا رك في الأنقادج خصوةصا من أوصلوا الأمر للدرك الملكي ..نتمن من المسؤولين أن يكونوا ياقظين ووقوفهم مع كل متضرر ..نطلب الله السلامة والعافية للكل ..وشكرا لصحافي جريدة هسبريس .
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6 - احمد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 15:47
الحمد لله على سلامة هاذ الأطفال. فين هاذ الشي في كندا!!؟ لست من المتشائمين في هذا الوطن و لكن الله أعلم ممكن تقدر توقع
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7 - السنتكي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 16:11
الحمد لله على لطفه والحمد لله على سلامة الأطفال.وشكرا لرجال الدرك جزاكم الله عنا خير الجزاء
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