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كُتّاب وآراء
شرطة المهدية توقف متورطين في الهجرة السرية
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية مكنت، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيهم داخل منزل بمدينة القنيطرة وبرفقتهم 6 مرشحين للهجرة السرية تتراوح أعمارهم ما بين 17 و53 سنة، في حين مكنت إجراءات التفتيش من حجز سيارة للكراء ومبلغ مالي يقدر بـ 48 ألفا و700 درهم.
كما كشفت إجراءات تنقيط المشتبه فيهم المتورطين في تنظيم الهجرة السرية بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدينة بني ملال، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وقد تم الاحتفاظ بالمنظمين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع للمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية.