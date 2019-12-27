رصاص مفتش شرطة يشل حركة جانح خطير بسلا

هسبريس من الرباط

اضطر مفتش شرطة، صباح اليوم الجمعة بمدينة سلا، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية عرض حياة موظفي الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وكلب من فصيلة شرسة.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الضرب والجرح الخطيرين باستعمال السلاح الأبيض وترويج المخدرات، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

المعني بالأمر، وفق المصدر ذاته، واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة عمل خلالها على تحريض كلب من فصيلة شرسة لمواجهة عناصر الأمن، الأمر الذي اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزته، فضلا عن تحييد الخطر الناتج عن الكلب الذي كان برفقته وكذا كلب آخر كان بمنزل المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.