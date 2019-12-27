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كُتّاب وآراء
السراح المؤقت لمُتحرِّشيْن بسائقة سيارة في البيضاء
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن السيدة التي تحدثت في شريط فيديو عن تعرضها للتحرش الجنسي المقرون بالتهديد الجسدي واللفظي من طرف شخصين وهي على متن سيارتها الخاصة، قد تنازلت عن الشكاية.
وأكدت مصادرنا أن السيدة رغم حديثها في وقت سابق عن عدم تنازلها على متابعة المشتكى بهما، إلا أنها قد تراجعت عن ذلك وقدمت ظهر اليوم الجمعة تنازلا لفائدتهما.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، بحسب مصادر هسبريس، متابعة المتهميْن في حالة سراح مؤقت بعد تنازل المشتكية.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استمعت إلى الضحية التي تعرضت لاعتداء لفظي وجسدي مقرون بالتحرش الجنسي من طرف المشتبه فيهما، وهي الوقائع التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم مساء الأربعاء توقيف المشتبه فيه الرئيسي ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، فيما تم توقيف مرافقه صباح أمس الخميس.