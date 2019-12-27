24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الساعة الإضافية (5.00)

  2. الحكومة تعِدُ بالرد على الرئيس الجزائري تبون "في الوقت المناسب" (5.00)

  3. المغرب يتشبث بترسيم الحدود .. و"الكناري" تُهدد بالقضاء الدولي (5.00)

  4. من بومدين إلى تبون .. عقيدة عسكر الجزائر تتمسك بمعاداة المملكة (3.67)

  5. "قانون الجنسية" يحصد المزيد من القتلى في الهند (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | السراح المؤقت لمُتحرِّشيْن بسائقة سيارة في البيضاء

السراح المؤقت لمُتحرِّشيْن بسائقة سيارة في البيضاء

السراح المؤقت لمُتحرِّشيْن بسائقة سيارة في البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 17:33

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن السيدة التي تحدثت في شريط فيديو عن تعرضها للتحرش الجنسي المقرون بالتهديد الجسدي واللفظي من طرف شخصين وهي على متن سيارتها الخاصة، قد تنازلت عن الشكاية.

وأكدت مصادرنا أن السيدة رغم حديثها في وقت سابق عن عدم تنازلها على متابعة المشتكى بهما، إلا أنها قد تراجعت عن ذلك وقدمت ظهر اليوم الجمعة تنازلا لفائدتهما.

وقررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، بحسب مصادر هسبريس، متابعة المتهميْن في حالة سراح مؤقت بعد تنازل المشتكية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استمعت إلى الضحية التي تعرضت لاعتداء لفظي وجسدي مقرون بالتحرش الجنسي من طرف المشتبه فيهما، وهي الوقائع التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم مساء الأربعاء توقيف المشتبه فيه الرئيسي ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، فيما تم توقيف مرافقه صباح أمس الخميس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.