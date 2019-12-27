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الرئيسية | حوادث | بائع للفواكه يحرض على اعتداءات ضد الأساتذة

بائع للفواكه يحرض على اعتداءات ضد الأساتذة

بائع للفواكه يحرض على اعتداءات ضد الأساتذة
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:06

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة البئر الجديد، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يعمل بائعا للفواكه الجافة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب اعتداءات جسدية في حق الهيئة التعليمية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد نشر يوم أمس الخميس تسجيلا عبر أحد تطبيقات تبادل مقاطع الفيديو، يحرض فيه على الهدر المدرسي ويدعو إلى ارتكاب اعتداءات جسدية في حق نساء ورجال التعليم، وهو المقطع الذي تفاعلت معه مصالح الأمن الوطني بسرعة وجدية كبيرة، مما مكن في ظرف وجيز من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وحسب البلاغ، يجري حاليا إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي من قبل المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن دوافعها وخلفياتها.

ودعا الشاب إلى القيام بأفعال إجرامية "وحشية" ضد هيئة التدريس، وقال محرضا التلاميذ على ارتكاب العنف: "متخرجوش على الخاوي فرق لمو شي أستاذ جبهتو على جوج أو حيد لشي أستاذة وذنها"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - زهران الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:52
هدا الفاشل يجب تربيته بحكم قضائي يكون مضمونه السجن وضرورة قراءته لكتب تاهله فكريا .....الشمكارة والفقر الفكري اكرههما
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6
2 - حسن القنيطري الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:58
الشكرُ الجزيل لنساء ورجال الأمن ،في مجال الأمن وتفاعلهم الإيجابي السريع ،مع كل ما شأنه أن يمس بأمن الوطن والمواطنين.الأمن -حقاً-في خدمة الوطن والشعب
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6
3 - rodeo الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:59
لقد بدأ التحريض ضد رجال التعليم فعلا لما بدأت حملة ممنهجة لتقزيمهم و تبخيس العمل الذي يقوم به رجل التعليم عبر مختلف وسائل الإعلام و التواصل
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4
4 - HASSAN الجمعة 27 دجنبر 2019 - 18:59
هذا النوع من الفاشلين يجب ان يعطى به المثل من الناحية الزجرية لان امثاله يتلذذون بمعاناة ومآسي الاخرين
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5
5 - الواسيني الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:00
اذا دققنا في الموضوع رغم انني سأحصل على عدد من عدم الاعجاب من اشباه هدا الصبي فسنلاحض ان كل هاذا ناتج عن دعمكم وإعجابكم بالمجرمين الصعاليك من امثال مول الكاكسطة وصاحب تلك الاغنية ولد الشعب الكل اصبح يبحث عن دعمكم وإشادتكم بنشره لقلة الاخلاق والتربية والتعفن الدماغي فاحصدو ما زرعتم يا مغاربة .
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0
6 - مع القانون الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:05
على كل السيدات و السادة الأساتذة بمختلف ربوع المملكة الإسراع بتقديم شكاية ضده حتى يأخذ هذا المنحرف الجزاء و العقوبة المناسبة
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4
7 - بوعزة الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:07
العنف عند الشباب اصبح ظاهرة خطيرة في البداية كايكون عنف لافضي من بعد كايطور لعنف جسدي
هاد شاب عندو 21سنة وكايكول هاد الكلام الخطير
اغلبية الشباب اللي كانشوف خاصهم ادماج في الأنشطة الثقافية والرياضيّة والاجتماعية تشجع ما لديهم من طاقات إيجابية، وتمتص طاقاتهم السلبية، فتتجمع طاقاتهم في الإبداع والخير والبناء والعطاء
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1
8 - لهيب الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:08
هل بلغ بنا الظلم والاستهتار الى هذا الحد ؟ ألم يجد هذا المعطل البائس غير الأستاذ المسالم ليصب عليه جام غضبه ؟ منتهى الرداءة الاجتماعية !! ومنتهى الجهل والتأخر . أرجو أن تفهم رسالة هذا المغربي الجانح في بعدها الأخلاقي والاجتماعي وأن يعطى ما يستحق من العقاب حتى يكون عبرة لغيره من ذوي الأفواه الواسعة والعقول الضيقة .
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9 - تورونتو الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:09
القضية للأسف أكبر من مجرد حالة.. الأستاذ يتعرض للتشويش والعنف بأنواعه
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10 - عجوز الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:12
هدا مجرم خطير ادا تبت في حقه ما اتهم به لانك ادا اردت القضاء على شعب فاقضي على التعليم
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11 - مستغرب الجمعة 27 دجنبر 2019 - 19:15
اكيد وهو الان في جلسة التحقيق سيكون أطيب خلق الله وعيناه مغرورقتين و هو يلبس ثوب المظلوم
المهم فقط علاقة بالموضوع في امريكا وابتداءا من الصفوف الإعدادية يكون هناك ممثل عن الشرطة داخل المؤسسة لكن فبلادنا كيف ماقال المنجرة الى بغيتي تهدم أمة هدم التعليم يا اسافاه
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