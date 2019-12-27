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كُتّاب وآراء
بائع للفواكه يحرض على اعتداءات ضد الأساتذة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة البئر الجديد، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، يعمل بائعا للفواكه الجافة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب اعتداءات جسدية في حق الهيئة التعليمية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد نشر يوم أمس الخميس تسجيلا عبر أحد تطبيقات تبادل مقاطع الفيديو، يحرض فيه على الهدر المدرسي ويدعو إلى ارتكاب اعتداءات جسدية في حق نساء ورجال التعليم، وهو المقطع الذي تفاعلت معه مصالح الأمن الوطني بسرعة وجدية كبيرة، مما مكن في ظرف وجيز من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.
وحسب البلاغ، يجري حاليا إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي من قبل المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن دوافعها وخلفياتها.
ودعا الشاب إلى القيام بأفعال إجرامية "وحشية" ضد هيئة التدريس، وقال محرضا التلاميذ على ارتكاب العنف: "متخرجوش على الخاوي فرق لمو شي أستاذ جبهتو على جوج أو حيد لشي أستاذة وذنها"، على حد تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
هاد شاب عندو 21سنة وكايكول هاد الكلام الخطير
اغلبية الشباب اللي كانشوف خاصهم ادماج في الأنشطة الثقافية والرياضيّة والاجتماعية تشجع ما لديهم من طاقات إيجابية، وتمتص طاقاتهم السلبية، فتتجمع طاقاتهم في الإبداع والخير والبناء والعطاء
المهم فقط علاقة بالموضوع في امريكا وابتداءا من الصفوف الإعدادية يكون هناك ممثل عن الشرطة داخل المؤسسة لكن فبلادنا كيف ماقال المنجرة الى بغيتي تهدم أمة هدم التعليم يا اسافاه