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كُتّاب وآراء
شريط لسرقة تحت التهديد يورط شخصين بأكادير
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، الجمعة، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، كانت موضوع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأورد مصدر أمني مسؤول أن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بشكل جدي مع مقطع الفيديو المنشور، الذي أظهر المشتبه فيهما يقومان بتعريض ضحية للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، بالرغم من عدم تقديم ضحية هذا الاعتداء لأية شكاية مباشرة في الموضوع أمام مصالح الأمن.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وفقا للمصدر الأمني ذاته.