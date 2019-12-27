توقيف 21 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

مصطفى البكار

أفلحت مصالح البحرية الملكية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، في إحباط محاولة للهجرة السرية على متن قارب بسواحل مدينة الداخلة.

مصدر مطلع قال لهسبريس إن العملية التي تمت بالقرب من قرية الصيد لاساركا، مكنت من توقيف 21 مرشحا للهجرة غير القانونية، يتحدرون جميعا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعدما كانوا في طريقهم نحو الجزر الإسبانية.

كما علمت هسبريس أن جميع الموقوفين تمت إحالتهم على مركز الإيواء بمدينة الداخلة في انتظار تخصيص رحلات تقلهم في إلى بلدانهم الأصلية.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الحملات التمشيطية التي تقوم بها البحرية الملكية بسواحل مدينة الداخلة، قد مكنت من إحباط أربع محاولات متتالية للهجرة غير النظامية في عمليات متفرقة خلال الأسبوع الجاري.