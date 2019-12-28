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الرئيسية | حوادث | "سكوتر" يودي بحياة طفل وسط سيدي سليمان

"سكوتر" يودي بحياة طفل وسط سيدي سليمان

"سكوتر" يودي بحياة طفل وسط سيدي سليمان
هسبريس من سيدي سليمان
السبت 28 دجنبر 2019 - 18:35

لقي طفل صغير يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات مصرعه، أمس، قرب مندوبية الصحة بحي السلام بسيدي سليمان، متأثرا بجراحه بعد أن صدمه راكب دراجة نارية "سكوتر" كان يسير بسرعة فائقة.

وحسب مصادر هسبريس من عين المكان، فإن "الطفل الصغير أصيب بنزيف داخلي على مستوى الرأس بعد ارتطامه بالأرض، تطلب نقله على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان؛ إلا أنه فارق الحياة في منتصف الطريق، بسبب إصابته البليغة".

وبأمر من النيابة العامة المختصة، حلت السلطات المحلية والأمنية بمكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث؛ فيما وُضع سائق "السكوتر" رهن الاعتقال الاحتياطي قصد تعميق البحث معه، في انتظار متابعته بالمنسوب إليه، وحجز الدراجة النارية التي أوضحت وثائقها أنه ليس مالكها الأصلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عادل السبت 28 دجنبر 2019 - 18:49
أصحاب الدراجات خاصة الشباب لا يحترمون لا قانون ولا أي شيء، ...
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2 - محمد نجيب السبت 28 دجنبر 2019 - 19:05
والله إن بعض سائقي الدراجات النارية والذين من هذه (الشاكلة) يجب في حقهم قول الله تعالى :(( النفس بالنفس )) لعل الباقي من أمثالهم يردع و لا يتعد حدوده
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3 - حنضلة السبت 28 دجنبر 2019 - 19:24
كل العزاء لعائلة الطفل الجرجيني والمسؤولية تقع على الآباء الذين يقتنون لأبنائهم القاصرين الدراجات النارية دون الخوف عليهم اولا فظاهرة السكوترات بسيدي سليمان أصبحت مصدر إزعاج لمرتادي شارع حمان الفطواكي والذي يعد ممرا رئيسيا لكل الأحياء الشرقية والغربية غير أن المراهقين لايحترمون المارة بهذا الشارع ويتسابقون رغم اكتضاضه بالمارة كونه يؤدي إلى نصف المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمدينة مما يجعل المراهقين يتباهون بدراجاتهم أمام التلميذات
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