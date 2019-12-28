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"سكوتر" يودي بحياة طفل وسط سيدي سليمان
لقي طفل صغير يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات مصرعه، أمس، قرب مندوبية الصحة بحي السلام بسيدي سليمان، متأثرا بجراحه بعد أن صدمه راكب دراجة نارية "سكوتر" كان يسير بسرعة فائقة.
وحسب مصادر هسبريس من عين المكان، فإن "الطفل الصغير أصيب بنزيف داخلي على مستوى الرأس بعد ارتطامه بالأرض، تطلب نقله على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان؛ إلا أنه فارق الحياة في منتصف الطريق، بسبب إصابته البليغة".
وبأمر من النيابة العامة المختصة، حلت السلطات المحلية والأمنية بمكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث؛ فيما وُضع سائق "السكوتر" رهن الاعتقال الاحتياطي قصد تعميق البحث معه، في انتظار متابعته بالمنسوب إليه، وحجز الدراجة النارية التي أوضحت وثائقها أنه ليس مالكها الأصلي.