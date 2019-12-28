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مصرع عاملة زراعية شابة دهسا بين أكادير وتزنيت
لقيت عاملة زراعية، يبلغ عمرها 21 سنة، مصرعها دهسا، صباح اليوم، بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت، على مستوى دوار "تن منصور"، التابع للجماعة الترابية إنشادن نواحي اشتوكة آيت باها.
وأورد شهود عيان أن المفارقة للحياة كانت بمعية عاملة أخرى، حيث كانتا تهمان بعبور الطريق، انطلاقا من ممر الراجلين، قبل أن يتفاجآ بسيارة تدهسهما، حيث لقيت واحدة مصرعها بعين المكان؛ فيما سحلت العاملة الأخرى لأزيد من عشرين مترا.
وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الهالكة، التي تقطن قيد حياتها بجماعة آيت اعميرة، نقلت إلى مستودع الأموات؛ فيما وُجّهت العاملة المصابة (23 سنة) إلى المركز الاستشفائي الإقليمي ببيوكرى، ومنه إلى المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، نظرا لخطورة إصابتها.
وانتقلت السلطات المحلية وأعوانها بقيادة إنشادن ومصالح الدرك الملكي لبلفاع إلى مكان الحادثة، حيث جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يُشار إلى أن شهود عيان رجحوا أن تكون السرعة المفرطة وعدم احترام علامات التشوير وتحديد السرعة، إلى جانب تعطل خدمة الإنارة العمومية بمركز تن منصور، من الأسباب التي تقف وراء تكرار الحوادث التي شهدها هذا المحور الطرقي خلال الأشهر القليلة الماضية والتي خلفت عددا من الأموات والمعطوبين.