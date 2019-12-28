شرطي يشهر السلاح بعد طلب استغاثة في مكناس

هسبريس من الرباط

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن مكناس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ إلى استخدامه، في تدخل أمني لإيقاف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان قد عرض سلامة سائق سيارة أجرة وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت بناء على طلب استغاثة صادر عن سائق سيارة أجرة، بعدما حاول المشتبه فيه تعريضه لاعتداء بواسطة سكين بسبب خلاف نشب بينهما أثناء الرحلة؛ نتيجة حالة السكر التي كان عليها الشخص المعني رفقة شخصين آخرين كانا برفقته.

وأضاف المصدر ذاته أن أحد عناصر الدورية الأمنية اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي بعدما أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يتسنى تحييد الخطر الصادر عنه وإيقافه، علاوة على حجز السكين المستعمل في محاولة الاعتداء.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه والشخصين اللذين كانا برفقته، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد من الأشخاص الثلاثة الموقوفين.