3 قتلى وجريحان في حادثة سير مروعة قرب تاهلة

رشيد الكويرتي من فاس

لقي رجلان وامرأة حتفهم في الحال، وأصيب شخصان آخران بجروح بليغة، في حادثة سير وصفت بـ"المروعة"، وقعت، صباح اليوم، قرب تاهلة، على الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن سيارة عائلية خفيفة، كانت تقل الضحايا، اصطدمت بشاحنة من الحجم الكبير، مرجحة أن يكون ضعف الرؤية جراء الضباب الكثيف الذي كان يغطي المنطقة من أسباب وقوع الحادث.

المصادر ذاتها أوضحت أن الضحايا كلهم من أسرة واحدة، تقيم بمدينة تازة، مشيرة إلى أن رجلين وامرأة من ركاب السيارة الخفيفة قضوا نحبهم، بينما سائقها وطفلة تبلغ من العمر 14 سنة أصيبا بجروح إثر الحادث.

وعلمت الجريدة أن جثث القتلى أحيلت على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، بينما تم نقل المصابين، على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية، نحو قسم الإنعاش بالمستشفى ذاته، قصد تلقي العلاجات الضرورية.

هذا واستنفر الحادث مصالح الدرك الملكي لتاهلة التي انتقلت عناصرها إلى المكان، حيث أشرفت على تنظيم حركة المرور، وإنجاز محضر حول ملابسات وقوعه.