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كُتّاب وآراء
سيدة تفارق الحياة في ظروف غامضة بمدينة وزان
اهتز حي بوسوالف بمدينة وزان، اليوم، على وقع وفاة غامضة ذهبت ضحيتها سيدة ستينية بعدما وصلت غطاء للرأس (شال) إلى نافذة منزلها ولفته حول عنقها.
وحسب مصادر محلية فإن الهالكة، وهي متزوجة وتبلغ حوالي 66 سنة من العمر، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل، مضيفة أنها لم تكن تعاني من أي اضطرابات نفسية أو مرضية.
عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر من الأمن الوطني، حيث عملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية الواقفة وراء مفارقتها الحياة.