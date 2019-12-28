24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0818:3019:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. النفايات تغزو أحياء بالبيضاء .. والشركات تتقاعس في جلب العتاد (5.00)

  2. تزيين زنقة سانية الحسناوي (5.00)

  3. دينامية توقد إبداعات معهد الفنون الجميلة بتطوان (5.00)

  4. مقترح قانون يروم ملاءمة الممارسة البنكية في المغرب مع أوروبا (5.00)

  5. روسيا تنشر مجموعة صواريخ "الأسرع من الصوت" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ‪سيدة تفارق الحياة في ظروف غامضة بمدينة وزان‬

‪سيدة تفارق الحياة في ظروف غامضة بمدينة وزان‬

‪سيدة تفارق الحياة في ظروف غامضة بمدينة وزان‬
هسبريس من تطوان
السبت 28 دجنبر 2019 - 17:26

اهتز حي بوسوالف بمدينة وزان، اليوم، على وقع وفاة غامضة ذهبت ضحيتها سيدة ستينية بعدما وصلت غطاء للرأس (شال) إلى نافذة منزلها ولفته حول عنقها.

وحسب مصادر محلية فإن الهالكة، وهي متزوجة وتبلغ حوالي 66 سنة من العمر، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل، مضيفة أنها لم تكن تعاني من أي اضطرابات نفسية أو مرضية.

عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفوقة بعناصر من الأمن الوطني، حيث عملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية الواقفة وراء مفارقتها الحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.