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الرئيسية | حوادث | تجارة المخدرات تجرّ أربعينيا إلى التوقيف في سطات

تجارة المخدرات تجرّ أربعينيا إلى التوقيف في سطات

تجارة المخدرات تجرّ أربعينيا إلى التوقيف في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 29 دجنبر 2019 - 10:25

تمكنت الشرطة القضائية في مدينة سطات من توقيف شخص، يبلغ من العمر 40 سنة، للاشتباه في تورطه ضمن قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

توقيف المشتبه فيه جرى في حالة تلبس بترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز ما يناهز 1000 غرام من الشيرا، مجزأة على عشر صفائح؛ والعثور على مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات التجارة المحظورة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة التحقيق؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

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