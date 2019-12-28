انقلاب سيارة يخلف قتيلين وجريحين وسط الدّاخلة

مصطفى البكار من تزنيت

توفي شخصان وأصيب آخران في حادث انقلاب سيارة خفيفة، اليوم السبت، بالمجال الحضري لمدينة الداخلة.

ووفق مصدر هسبريس فإن شابّا وشابّة، في العشرينات من عمرهما، لقيا مصرعهما على الفور متأثريْن بإصابات خطيرة، فيما أصيب آخران بجروح متفاوتة الخطورة نُقلا على إثرها إلى مستعجلات المستشفى الجهوي بالداخلة قصد تلقي العلاجات الضرورية.

عناصر السلطة الإدارية ورجال الأمن انتقلوا إلى المكان المحدد إثر علمهم بالخبر، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موازاة مع فتح بحث معمق في ملابسات الحادثة، بإشراف النيابة العامة المختصة.