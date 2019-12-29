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الرئيسية | حوادث | ضبط مزارع لنبتة "الكيف" في بوهودة قرب تاونات‎

ضبط مزارع لنبتة "الكيف" في بوهودة قرب تاونات‎

ضبط مزارع لنبتة "الكيف" في بوهودة قرب تاونات‎
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 29 دجنبر 2019 - 00:15

تمكنت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي بني وليد، التابع لسرية تاونات، من حجز حوالي طن ونصف من "الكيف"، إثر مداهمة منزل بدوار أليماط بجماعة بوهودة، يشتبه بقيام صاحبه بزارعة هذه النبتة المحظورة.

ووفقا لمصادر هسبريس فإن مالك المنزل تم توقيفه من طرف دورية لعناصر الدرك الملكي كانت في مهمة روتينية بالمنطقة، مشيرة إلى أن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرة بحث للاشتباه بتورطه في زراعة "الكيف" التي يمنعها القانون.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن المزارع، البالغ من العمر حوالي 50 سنة، وهو أب لستة أبناء وسبق لمصالح الدرك الملكي أن داهمت منزله السنة المنصرمة، وحجزت لديه أطنانا من "الكيف" كانت مخزنة في إحدى الغرف، يشتبه بأن المعني بالأمر، الذي تمكن آنذاك من الفرار، قام بزراعتها.

وبينما تم إتلاف كمية "الكيف" المحجوزة عبر حرقها، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المزارع للحراسة النظرية للتحقيق معه.

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