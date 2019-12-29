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الرئيسية | حوادث | عملية سرقة تجرّ حفيد الضحية إلى الاعتقال بتزنيت

عملية سرقة تجرّ حفيد الضحية إلى الاعتقال بتزنيت

عملية سرقة تجرّ حفيد الضحية إلى الاعتقال بتزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 29 دجنبر 2019 - 04:02

أسفرت تحريات دقيقة أنجزتها عناصر الدرك التابعة للمركز الترابي تزنيت عن فك لغز سرقة سيارة ومنزل بدوار ميرا؛ الواقع بجماعة وجان.

وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، إلى بحر الأسبوع الجاري إثر توصل مصالح الدرك الملكي بشكاية من أحد المواطنين تفيد بتعرض سيارته ومنزله للسرقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن بحثا ميدانيا أجرته عناصر الدرك كشف أن المتورط الرئيسي في العملية هو حفيد المشتكي، الذي تم توقيفه بمنزل أسرته بآيت ملول، قبل الاهتداء إلى شريكه الثاني واعتقاله بمدينة بيوكرى، فضلا عن استرجاع السيارة المسروقة.

وتم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث المعمق، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد هويات بقية المتورطين المفترضين في هذه القضية.

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