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بيع الكحوليات يجر شابين إلى التحقيق في سطات
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 08:15
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، أمس الأحد، شخصين يبلغان من العمر 26 و41 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في الخمور بدون رخصة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيهما كانا ينشطان في ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص بمدينة ابن أحمد، قبل أن يجري توقيفهما بمدينة سطات التي قدما إليها قصد اقتناء الخمور من أحد المتاجر.
واستمعت عناصر الضابطة القضائية بأمن سطات للمشتبه فيهما خلال فترة الحراسة النظرية، التي خضعا إليها بتعليمات من النيابة العامة المختصة بعاصمة الشاوية؛ للكشف عن جميع الأفعال المحظورة المنسوبة إليهما.