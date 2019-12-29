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الرئيسية | حوادث | أمن بيوكرى يُفكّك مصنعين سرّيّيْن لمُسكر "الماحيا"

أمن بيوكرى يُفكّك مصنعين سرّيّيْن لمُسكر "الماحيا"

أمن بيوكرى يُفكّك مصنعين سرّيّيْن لمُسكر "الماحيا"
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 29 دجنبر 2019 - 19:18

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بيوكرى من تفكيك معمليْن سرييْن لصنع وتحضير مسكر ماء الحياة، المعروف بـ"الماحيا"، بكل من منطقة "أغرايسن" في جماعة واد الصفا وحي "ماعلا" غير بعيد عن وسط مدينة بيوكرى.

وأسفرت العمليتيْن المتفرّقتيْن عن إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية وحجز أزيد من طنّْيْن من مسكر "الماحيا" ومئات الكيلوغرامات من التين المجفف كانت معدة للتخمير داخل براميل بلاستيكية، فضلا عن حجز معدات تستعمل في صنع المشروب الكحولي المذكور.

وقد وُضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، في انتظار إحالتهما على أنظار النيابة العامة المختصة، لأجل متابعتهما من أجل المنسوب إليهما.

يُشار أن تدخّل مصالح الشرطة القضائية بمدينة بيوكرى يأتي في إطار التدابير الاستباقية والاحترازية الرامية إلى تجفيف مختلف مظاهر الجريمة، لا سيما قُبيل احتفالات رأس السنة الميلادية، إذ تواصل هذه المصالح حملات تطهير واسعة بمختلف أحياء المدينة تهدف إلى التصدي الاستباقي لترويج الممنوعات بشتى أنواعها وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.

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