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جثة رضيع وسط القمامة تستنفر السلطات بأكادير
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 07:09
عثر مواطنون، الأحد، على جثة رضيع حديث الولادة وسط صندوق للقمامة بحي بواركان بمدينة أكادير، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق من قبل عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالمدينة،
التي انتقلت إلى المكان المحدد، رفقة أفراد الشرطة العلمية وممثل عن السلطات المحلية، حيث تمت معاينة الجثة ونقلها عبر سيارة نقل الأموات إلى مستودع الأموات بمستشفى أكادير.
وأمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير بإجراء تشريح لجثة الرضيع من أجل تحديد سبب الوفاة وكشف ظروف وملابسات الحادث.