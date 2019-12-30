كلاب مدربة تكتشف مستودع "كيف" قرب غفساي

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت فرقة تابعة لسرية الدرك الملكي لقرية ابا محمد، مدعومة بالكلاب المدربة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، الأحد، من حجز حوالي 4 أطنان ونصف من "الكيف" معدة لاستخلاص مخدر "الشيرا"، إثر مداهمة مستودع سري، مخصص لهذا الغرض، بدوار باب الهواري بجماعة ودكة بضواحي غفساي.

كما أسفرت هذه المداهمة، وفق ما أكدته مصادر هسبريس، عن ضبط حوالي 6 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا"، على شكل صفائح كانت مجهزة لبيعها لمروجي المخدرات، فضلا عن توقيف صاحب المستودع، البالغ من العمر حوالي 56 سنة، والذي يشتبه بزرعه القنب الهندي وتخزينه قبل تحويله إلى مخدر "الشيرا".

المصادر ذاتها أوضحت أن "الكومندو"، الذي نفذ هذه العملية، تحت الإشراف الميداني لقائد سرية قرية ابا محمد، ضم، فضلا عن عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بقرية ابا محمد والقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، عناصر من المركزين الترابيين للدرك الملكي لغفساي والوتزاغ.

وقد تم إتلاف المخدرات المحجوزة، بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما أُخضع المشتبه به للحراسة النظرية، تضيف المصادر ذاتها.