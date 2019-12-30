24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:35
|16:09
|18:31
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تحديد سن ولوج سلك الدكتوراه يفتح جبهة جديدة أمام وزير التربية
- مغاربة ألمانيا: ياسين موماد
- برلال يُدخل "العلوم المنسية" عيادة النقد الفلسفي
- تناول القهوة يوميا يقلل فرص الإصابة بـ"آلزهايمر"
- لعنة "البوابات الإلكترونية" .. رحلة فلسطينيين محفوفة بالمخاطر
محتجون يطالبون بإطلاق سراح عمر الراضي في وقفة أمام البرلمان (5.00)
- جيش الجزائر يقرر مواجهة المقاتلات المغربية بصفقة تسلّح من روسيا - (144)
- تحديد سن ولوج سلك الدكتوراه يفتح جبهة جديدة أمام وزير التربية - (66)
- تمويل "صندوق الكوارث" يثير غضب أصحاب المركبات في المملكة - (65)
- العدالة والتنمية يتهم جهاتٍ بتجييش "بلطجية" لنسف نشاطٍ للعثماني - (48)
- مشاركة إسلاميين في قمة كوالالمبور بماليزيا تجلب انزعاج المملكة - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كلاب مدربة تكتشف مستودع "كيف" قرب غفساي
تمكنت فرقة تابعة لسرية الدرك الملكي لقرية ابا محمد، مدعومة بالكلاب المدربة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، الأحد، من حجز حوالي 4 أطنان ونصف من "الكيف" معدة لاستخلاص مخدر "الشيرا"، إثر مداهمة مستودع سري، مخصص لهذا الغرض، بدوار باب الهواري بجماعة ودكة بضواحي غفساي.
كما أسفرت هذه المداهمة، وفق ما أكدته مصادر هسبريس، عن ضبط حوالي 6 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا"، على شكل صفائح كانت مجهزة لبيعها لمروجي المخدرات، فضلا عن توقيف صاحب المستودع، البالغ من العمر حوالي 56 سنة، والذي يشتبه بزرعه القنب الهندي وتخزينه قبل تحويله إلى مخدر "الشيرا".
المصادر ذاتها أوضحت أن "الكومندو"، الذي نفذ هذه العملية، تحت الإشراف الميداني لقائد سرية قرية ابا محمد، ضم، فضلا عن عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بقرية ابا محمد والقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، عناصر من المركزين الترابيين للدرك الملكي لغفساي والوتزاغ.
وقد تم إتلاف المخدرات المحجوزة، بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما أُخضع المشتبه به للحراسة النظرية، تضيف المصادر ذاتها.