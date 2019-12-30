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الرئيسية | حوادث | باطما أمام النيابة العامة من أجل "حمزة مون بيبي"

باطما أمام النيابة العامة من أجل "حمزة مون بيبي"

باطما أمام النيابة العامة من أجل "حمزة مون بيبي"
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 10:30

قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الفنانة المغربية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل الابتزاز والتشهير بالفنانين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حساب حمزة مون بيبي".

وقد قدمت دنيا باطما وشقيقتها في حالة سراح، حيث يرتقب أن تقرر النيابة العامة في شأنهما بعد الاستماع إليهما من أجل المنسوب إليهما في محاضر الفرقة الوطنية.

واستمعت الفرقة الوطنية للفنانة المذكورة يوم الخميس المنصرم، بعد قدومها رفقة زوجها من البحرين، ساعات قليلة على توقيف شقيقتها ابتسام، كما تمت مواجهتهما مع أطراف متابعة في حالة اعتقال.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن البحث التمهيدي مع الفنانة المغربية انصب حول العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير، الذي كان يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وحول ما إذا كانت تربطها علاقة به وبالواقفين وراءه.

كما تقرر، حسب مصادر هسبريس، حجز الهاتف النقال للفنانة دنيا باطما من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إذا كان يتم من خلاله تزويد الحساب بالصور والفيديوهات التي تنشر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن دنيا باطما عملت خلال أجوبتها عن أسئلة الفرقة الوطنية على نفي علاقتها بالحساب، وكذا تورطها في التشهير والإساءة إلى مجموعة من الضحايا عبر استغلال "حمزة مون بيبي" والواقفين وراءه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - هلال الاثنين 30 دجنبر 2019 - 10:44
دنيا باطما فنانة وانسانة خلوقة. يستحيل ان تنزل لهذا المستوى.
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-155
2 - غيثة الاثنين 30 دجنبر 2019 - 10:57
إدا لم تستجي ففعل ما شئت
هدا هو المثل الدي يجب أن تنعث به هده الشخصية عرف المغرب مجموع من الفنانين و المطربين عبد الهادي بالخياط عبد الوهاب الدكالي نعيمة سميح عزيز جلال بهيجة الإدريسي سميرة سعيد الحياني و القائمة تطول و جميعهم مثلوا الأغنية المغربية من الخليج إلى المحيط بكل معنى الكلمة لا الشاحن و لا تراشق حتى بمجرد كلمة بديئة و في الأخير تأتي هده الآدمية لتكمل المشوار كما تركه الذين من قبلها إدا بها تغير من خلق الله تغيرت معه موازن الرسالة المنوطة لها كفنانة تمثل نخبة من المثقفين إلا أنه إنفصحت فقد كان هدفها جمع المال لا إلا و لا حتى
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40
3 - FROM RIF الاثنين 30 دجنبر 2019 - 10:57
الحبس صعيب في المغرب والانسان ميقدرش يتمناه ولو للعدو ديالو,والصراحة انا بعدا ماعنديش مع بحال هاد النوع ديال الفنانات والفنانة المهم هاد المخلوقة لي في الصورة وختها وايظا عادل الميلودي وعين تاتا والله العظيم كنتمنى ليهم يدخلو حبيبيس ويذوقو العدس المتقوب المسوس حيت هاد الناس فمهم خايب بزاف وبزاف وعندهم واحد جوج فرانك وتيظنو ماعرفت شنو كاع ,
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29
4 - خالد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 10:59
وهل دنيا بطما ستحتفظ بنفس الهاتف الذي استعملته في هذه الأعمال ؟ بطبيعة الحال سوف ترميه في أحد مجاري مياه البحرين
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34
5 - لا أظن أنها متورطة الاثنين 30 دجنبر 2019 - 11:00
مع العلم أنني لا أحب هده الفتاة التي صعدت ألى القمة بوتيرة صاروخية دون تقديم أي شيء مفيد وجميل ومبدع لا أدري كيف أصبحت لها هده الشهرة الكاسحة والأموال الكتيرة لكن مع ذالك لا أظن أن لها علاقة بهده التهم لأنها ليس لها دافع أو وازع لفعل ذالك لا مادي ولا معنوي

ممكن تكون أختها أو شقيقتها قد تم أستدراجها من طرف حمزة مون بيبي الذي لا أضن أنه المسمى بأسامة لوحده هناك شخص أشخاص لكن من أين ستأتي الأخت بتلك الأخبار والصور وخلافه يبدو لي أنها عصابة كبيرة يجب تدخل الديستي فيها لأنني أضن أن هناك صحافيين متورطين بها وأقرباء من تم التشهير بهم

خيوط القضية متشابكة يجب على الديستي فكها للوصول ألى كل أفراد العصابة أما دنيا باطما تقدر تكون مضلومة وأختها عندها علاقة مع وحدين خرين وهي جات فالطريق زائد ممكن أن يكون لدى شخص هواتف وليس واحد أو أتنين ستترك الهاتف الموسخ خارج البلاد وتجيب معاها النقي لذلك مسألة ممكن أن يكون دليل برائة وليس أدانة مسألة الحجز والفحص بليدة صراحتا أبحتو عن وسائل أخرى ذكية ومتطورة
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-3
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