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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف مروجا لمخدر الشيرا بمدينة طنجة
أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة التابعة لمنطقة أمن طنجة شخصا، من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات، في حالة تلبس ببيع قطع من مخدر الشيرا.
توقيف المعني بالأمر أسفر عن حجز 130 غراما من المخدر بحوزته، على شكل قطع صغيرة معدة للبيع، بينما أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز 89020 درهما، حصيلة عمليات بيع المخدرات، كما تم تحريز هاتفين نقالين يستعملهما المعني في تجارته.
وقد تمت إحالة الموقوف، البالغ من العمر 55 سنة، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معه بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.