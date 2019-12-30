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الرئيسية | حوادث | النيابة العامّة تحيل دنيا باطما على قضاء التحقيق

النيابة العامّة تحيل دنيا باطما على قضاء التحقيق

النيابة العامّة تحيل دنيا باطما على قضاء التحقيق
هسبريس من مراكش
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:30

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، إحالة الفنانة الغنائية دنيا باطما على قضاء التحقيق.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدمت، صباح اليوم، الفنانة نفسها وشقيقتها ابتسام باطما أمام النيابة العامة من أجل "الابتزاز والتشهير بالفنانين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حساب حمزة مون بيبي".

النيابة العامة لدى القضاء الجنحي في مراكش التمست فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المغنيّة الشهيرة وقريبتها، في انتظار اتخاذ القرار الخاص بالمتابعة ومدى إمكانية المحاكمة في وضعية سراح أو حالة اعتقال احتياطي.

واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الخميس الماضي في الدار البيضاء، إلى دنيا باطما بعد قدومها من مملكة البحرين، ساعات قليلة بعد توقيف شقيقتها ابتسام، كما تمت مواجهتهما مع أطراف متابعة في حالة اعتقال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عبد ربه الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:42
القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة، لذلك يجب تجريد صفة الفنانة عن المشتبهة فيها و التحقيق معها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ان كنا فعلا في دولة الحق والقانون.
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178
2 - نهاية المسلسل الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:50
كما يقول المثل سخونية راس كترجع بالبرودة . الفن اصبح موضة من لم يجد عمل يقوليك انا فنان . في حين نجد فنانين كبار مغاربة لا ينزلون لهذا المستوى من تبادل السب و الشتم و الرد هنا و الرد الاخر هناك حتا اصبحت الساحة الفنية حمام العيالات . و لي داق نعمة يحمدالله عليها ماشي يعيق علا خوتو بيها .
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143
3 - عاشق الطرب الاصيل الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:51
انا مع الحق (لي دار الذنب ايستاهل العقوبة)
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120
4 - raad الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:54
يجب أن تأخذ العدالة بكل الشفافية والنزاهة والابتعاد عن طريق الوساطة و# باك صاحبي # اتمنى يوما أن نصبح دولة قانون
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99
5 - Nawal الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:54
Le maroc devrait songer a creer une procedure rapide pour l'annulation des Wissams royaux apres crimes ou infractions.

Le maroc n'est ni le premier pays ni le dernier qui devrait activer ce genre de procedure pour les citoyens qui ne merittent plus les medales pour services rendus.
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51
6 - abdelhaq casa الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:54
سبحان الله اكبر المتشاءمين لم يخطر على باله تشويه الفنان العملاق العربي رحمه الله
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32
7 - يومالحساب الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:56
نتمنى من القضاء أن يأخذ مجراه الله يحفظ دائما نقول الدنيا غريبة لكن الغريب فيها هو بني البشر.
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43
8 - أستاذ الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:57
ما طار طائر وارتفع، إلا كما طار وقع
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52
9 - souad الاثنين 30 دجنبر 2019 - 14:59
اتمنى من القضاء المغربي ان يكون عادلا في هذه النازلة وان يعاقب الجاني بما يستحقه بغض النظر عن من هو ومن هو ابوه او شهرته او مكانته في المجتمع لا احد فوق القانون واللي دار الذنب يستاهل العقوبة
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59
10 - مصطفى الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:01
الشبكات الاجتماعية اصبحت تستعمل في السلبي، والناس يعرفون ان التشهير والدليل به موتوق. فمن لا يستحيي فليتلقى العواقب.
الله يستر الامة وصافي
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12
11 - مغربي من اليابان الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:01
فرق كبير بين عقل تربى وسط الكتب وعقل كبر وسط الطعارج.
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48
12 - Karim الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:02
غريب هو أمر النيابة العامة، تحتجز أناس لمجرد أبسط التهم على ذمة التحقيق و مثل هذه التهم الثقيلة جدا و الخاصة بتكوين عصابة إجرامية دولية، تتم المتابعة في حالة سراح، مع العلم أن المتهمة لها إقامة مزدوجة و فرارها من أرض الوطن بالنسبة لها أمر وارد , لا عدل حتى في التحقيق.
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17
13 - مغربي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:02
صياد النعام القاها القاها نعم انه الطغيان و هدا مصيره أي فن هدا لا يجتمع الفن بالجهل
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17
14 - simo danmark الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:04
هدا مغرب اليوم،بعض فناني اليوم لا شخصية لا احترام لا مسؤولية لا فن ،شئ يندى له الجبين....بعض منصات التواصل تتطرق لمواضيع تافهة من روتيني اليومي الى شوفو راجلي كيصورني .....لا علوم ولا اختراعات ولا تعليم بل السفاهة بعينها....،،اللوم كله على المواطن الدي يتصفح هاته المواضيع ويعطى دعم لهولاء الا فنانين....اين الحكومة - من كل هدا
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17
15 - مرلكشي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:05
المحاكمة سوف تتم في حالة سراح لا في حالة إعتقال غالبا كون المتابعين تتوفر فيهم الضمانات الكافية للحضور حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مع إصدار أمر بغلق الحدود حتى لا تخرج خارج أرض الوطن وأظن أن هذا هو الصواب!!
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9
16 - ع.ب الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:06
يمهل و لا يهمل . واللي دار الذنب يستاهل العقوبة . و الله اينجيك من المشتاق إلا ذاق.
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17 - معتوهة الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:07
عادي .. لازم نكونوا دولة الحق و القانون ..ما يكونش الفرق بين الشعب... بحال المشاهير بحال بقية الشعب بحال السياسيين بحال جميع الشعب ..
بالنسبة لي تدخل للحبس يحاكموها عادي كتبقى شخص دار غلط ولازمو يتعاقب...
فقط كنبغي نقولها ان اسلوبها في التعامل و الحديث مع الناس .. اسلوب لا يليق بعائلة بطمة...
خسارة انك ماعرفتيش تباني كبيرة و راقية
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18 - Aziz -uk الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:10
ملئ السنابل ينحنين تواضعاً والفارغات رؤوسهن شوامخ
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14
19 - المهدي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 15:11
نتمنى من العدالة المغربية أي القضاء أن يضرب بقوة على يدي دونيا باطمة وغيرها إذا ما تورطوا في ابتزاز والتشهير بالناس ويجب أن يكون القضاء فوق الجميع، لطالما سمعنا باطمة تتكلم عن الأخلاق، عندي لها سؤال هل تنظر إلى وجهها في المرآة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون سورة الذاريات،
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