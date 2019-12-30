النيابة العامّة تحيل دنيا باطما على قضاء التحقيق

هسبريس من مراكش

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، إحالة الفنانة الغنائية دنيا باطما على قضاء التحقيق.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدمت، صباح اليوم، الفنانة نفسها وشقيقتها ابتسام باطما أمام النيابة العامة من أجل "الابتزاز والتشهير بالفنانين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حساب حمزة مون بيبي".

النيابة العامة لدى القضاء الجنحي في مراكش التمست فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المغنيّة الشهيرة وقريبتها، في انتظار اتخاذ القرار الخاص بالمتابعة ومدى إمكانية المحاكمة في وضعية سراح أو حالة اعتقال احتياطي.

واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الخميس الماضي في الدار البيضاء، إلى دنيا باطما بعد قدومها من مملكة البحرين، ساعات قليلة بعد توقيف شقيقتها ابتسام، كما تمت مواجهتهما مع أطراف متابعة في حالة اعتقال.