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الرئيسية | حوادث | النيابة تلتمس كفالة 50 مليون ومنع باطما من السفر

النيابة تلتمس كفالة 50 مليون ومنع باطما من السفر

النيابة تلتمس كفالة 50 مليون ومنع باطما من السفر
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:40

التمست النيابة العامة بابتدائية مراكش من قاضي التحقيق متابعة الفنانة دنيا باطما وشقيقتها ابتسام في حالة سراح بكفالة 50 مليون سنتيم لكل واحدة منهما، مع سحب جوازات سفرهما وإغلاق الحدود في وجههما.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لباطما وشقيقتهما بخصوص الاتهامات الموجهة لهما في الملف المعروف إعلاميا بـ"حساب حمزة مون بيبي"، وذلك بعد إحالتهما على أنظارها صباح اليوم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وقد مثلت الفنانة المغربية وشقيقتها أمام القضاء الواقف في حالة سراح، قبل أن يتقرر إحالتهما على قاضي التحقيق من أجل اتخاذ قرار المتابعة في حالة سراح أو الايداع في السجن.

ولا زالت الفنانة المغربية وشقيقتها، لحد كتابة هذه السطور بمكتب قاضي التحقيق، بحضور محاميها، في انتظار اتخاذ القرار.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استمعت لدنيا باطما فور عودتها من البحرين يوم الخميس المنصرم رفقة زوجها، قبل أن تتم مواجهتها مع أطراف أخرى متابعة في حالة اعتقال على ذمة ذات الملف الذي أثار الكثير من الجدل.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن البحث التمهيدي مع الفنانة المغربية انصب حول العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير، الذي كان يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وحول ما إن كانت تربطها علاقة به وبالواقفين وراءه.

كما حجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الهاتف النقال للفنانة دنيا باطما من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إن كان يتم من خلاله تزويده بالصور والفيديوهات التي تنشر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن دنيا باطما عملت خلال أجوبتها عن أسئلة الفرقة الوطنية على نفي علاقتها بالحساب، وكذا تورطها في التشهير والإساءة إلى مجموعة من الضحايا عبر استغلال "حمزة مون بيبي" والواقفين وراءه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Anas mesbahi الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:46
هنا انشوفو القضاء واش بصح نزيه ولا قضاء كايطبق غير غلى الضعفاء.
الله ياخد الحق
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33
2 - أطلسي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:52
صراحة تستاهل يلا كانت لها يد في الموضوع السيدة خطفات الراجل لمراتو بغات تطير .
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36
3 - oujdi الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:53
اللي دار الدنب يستاهل لعقوبة شنو ذنب دوك الناس اللي كتصورهوم بتخبيا و ترسلي الصور و الفديوهات للإ ستفزاز النفسي و المعنوي و المالي باش لالا دنيا تبقا هي اللي لفوق...
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27
4 - مزبلة الفن الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:54
سرررررررررررك نهار وماطال وانتي حاضيا عبدالله طلعتي لينا فالراس
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28
5 - متعجب الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:54
مافهمتش واحد الفنانة سهل عليها الله ماديا و معنويا و حتا جسديا من بعد ما كانت الضروف ديالها شبه مزرية في الماضي القريب و عوض ما تحمد الله و تديها فالفن و الجماهير ديالها... ها هي نوضات التشاش و (س) و( ج) و طلع و هبط و بحال والو ضرب الحبس! العقل نعمة و بسخونية الراس ماتجيب الربحة
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33
6 - dokalli الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:56
حالة سراح بكفالة 50 مليون سنتيم لكل واحدة منهما, يعني لي عندو لفلوس ميتشدش في الحبس . مافهمت والو
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26
7 - بن تامي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:57
الله يمهل ولا يهمل ( زمان لأخلاق والفن والفنانين مشا مع ماليه) (الله إراحم العربي محمد باطما)
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14
8 - مغربية صحراوية بمل فخر الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:58
القانون فوق كل واحد و دابا على سلامتكم خليتي المسيرة الفنية و بقيتي مقابلة السبان و المعيار تكرفستي على إسم الباطماويين و ضصرتي نيت
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22
9 - الرگراگي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:58
الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب، دنيا الله يفك سراحك و الله يهدينا كل البشر خطائين و حتى واحد ما معصوم، طلبي السماحة من الناس اللي تظني أنك ظلمتيهم بغير حق، و أعلمي أن الفن أخلاق قبل كل شئ...و الحياة مدرسة فلنتعلم خصوصا من أخطائنا، إنشاء الله تكون آخر المحن.
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1
10 - Nabil الاثنين 30 دجنبر 2019 - 16:59
قولي دابا الحمزة ton bb يفكك ان الظلم ظلمات يوم القيامة.
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11
11 - عبد الحق الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:00
عبد الوهاب الدكالي ,بلخياط ,بهيجة إدريس,نعيمة سميح,و.....الاءحة تطول,اكثر من 50 سنة من العطاء ولم نرى منهم إلا الخصال الحميدة.......استسمح عن والمقارنة !
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20
12 - متتبع الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:01
ايوا شتي بنادم طلب السلامة را نجوم كبار وصلوا للحضيض بلا من وصلوا قارون وجنوده
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6
13 - BENSLIMANE الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:03
كيفما كانت مكانتها يجب أن يطبق عليها القانون كسائر المغاربة و المثل يقول : ليدار الذنب يتساهل العقوبة !!
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12
14 - خنيفري الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:03
المتهم بريء حتى تثبث إدانته؛ وإذا ثبثت الإتهامات، يجب محاكمتها طبقا للقانون....
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