النيابة تلتمس كفالة 50 مليون ومنع باطما من السفر

هسبريس من الرباط

التمست النيابة العامة بابتدائية مراكش من قاضي التحقيق متابعة الفنانة دنيا باطما وشقيقتها ابتسام في حالة سراح بكفالة 50 مليون سنتيم لكل واحدة منهما، مع سحب جوازات سفرهما وإغلاق الحدود في وجههما.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لباطما وشقيقتهما بخصوص الاتهامات الموجهة لهما في الملف المعروف إعلاميا بـ"حساب حمزة مون بيبي"، وذلك بعد إحالتهما على أنظارها صباح اليوم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وقد مثلت الفنانة المغربية وشقيقتها أمام القضاء الواقف في حالة سراح، قبل أن يتقرر إحالتهما على قاضي التحقيق من أجل اتخاذ قرار المتابعة في حالة سراح أو الايداع في السجن.

ولا زالت الفنانة المغربية وشقيقتها، لحد كتابة هذه السطور بمكتب قاضي التحقيق، بحضور محاميها، في انتظار اتخاذ القرار.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استمعت لدنيا باطما فور عودتها من البحرين يوم الخميس المنصرم رفقة زوجها، قبل أن تتم مواجهتها مع أطراف أخرى متابعة في حالة اعتقال على ذمة ذات الملف الذي أثار الكثير من الجدل.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن البحث التمهيدي مع الفنانة المغربية انصب حول العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير، الذي كان يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وحول ما إن كانت تربطها علاقة به وبالواقفين وراءه.

كما حجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الهاتف النقال للفنانة دنيا باطما من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إن كان يتم من خلاله تزويده بالصور والفيديوهات التي تنشر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن دنيا باطما عملت خلال أجوبتها عن أسئلة الفرقة الوطنية على نفي علاقتها بالحساب، وكذا تورطها في التشهير والإساءة إلى مجموعة من الضحايا عبر استغلال "حمزة مون بيبي" والواقفين وراءه.