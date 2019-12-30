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الرئيسية | حوادث | قاضي التحقيق يقرر متابعة باطما في "حالة سراح"

قاضي التحقيق يقرر متابعة باطما في "حالة سراح"

قاضي التحقيق يقرر متابعة باطما في "حالة سراح"
إبراهيم مغراوي
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:40

قرر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، اليوم الإثنين، متابعة الفنانة دنيا باطما وأختها في حالة سراح، مع أدائها لكفالة قدرها 300 ألف درهم، مقابل أداء أختها ابتسام غرامة 100 ألف درهم.

وفي الوقت الذي تقرر فيه عقد أول جلسة للتحقيق يوم 10 فبراير المقبل، لم يستجب القاضي لملتمس النيابة العامة بشأن إغلاق الحدود في وجه المطربة المذكورة وشقيقتها.

وتتابع المعنية بالأمر بتهمتي "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر".

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت في اليوم نفسه، إحالة الفنانة الغنائية دنيا باطما على قضاء التحقيق، ووضعها تحت المراقبة.

يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد قدمت، صباح هذا اليوم، دنيا وشقيقتها أمام النيابة العامة من أجل "الابتزاز والتشهير بالفنانين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حساب حمزة مون بيبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مبروك استقلالية القضاء الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:47
يوما عن يوم يتأكد بأنه مكاين لا قانون لا حق فهاد البلاد ...الصحافي لي تدونية عادية في إطار الحق في التعبير صفطوه للحبس في رمشة عين ...بوعشرين ثمت فبركة ملف له وصفطوه 15 سنة ...مول الكاسكيطة عبر على الرأي ديالو صفطوه 4 سنوات ...نحن لم نعد في دولة لقد أصبحنا أمام عصابة ...لم يعد هناك لا قضاء ولا يحزنون ...البلاد متجهة رأسا لاصطدام بالحائط من يتوفر على فيزا اجمع الباليزة راه مبقا ما يدار هنا
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114
2 - عبدالله المغربي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:51
يجب سحب الوسام الملكي منها وإعطائها أقصى العقوبات في حالة تبوت إدانتها ولا أرى أحدا سوف يتعاطف معها
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86
3 - omar الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:53
السيدة تشلخات اكثر من القياس،ولى يحساب ليها راسها من علية القوم،وحتى ان يكن "من تواضع لله رفعه" أما لي موسخ يبقا ديما موسخ
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80
4 - souad الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:53
ننتظر ١٠فبراير لنرى عدالة بلادي هذا اذا حضرت لانها ستأخذ جواز سفرها وسأغيب عن المغرب وهذا ليس غريبا على شبه فنانة تدعي الرقي ونسب الكل شرقا وغربا متناسية ان الفن قبل ان يكون ترفيه ومتعة هو رسالة نبيلة فيها اخلاق وتربية وهذا ما نفتقده في هذه الفنانة الغراء
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49
5 - غيور على بلدي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:54
ارى هذا الحكم انه غير عادل لماذا لا تغلق الحدود في وجهها ولو كانت من الضعفاء لا غلقت السماوات والارض في وجوههم والكفاله لماذا لم تكن كاختي او اكثر انشر هيسبريس مشكورا
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46
6 - ADAM الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:54
الفنانة دنيا باطما لم ترتكب جريمة قتل بل وجهت لها فقط تهمة التشهير و مسألة عادية فموقع يوتوب المغرب مليئ بأصحاب قنوات السفاهة اللدين يقضون وقتهم في سب وشتم الأخرين اما الكفالة التي طالبت النيابة العامة مائة مليون سنتيم لها ولأختها فهي مبالغ فيها أكتر من اللازم و أقول للفنانة باطما يمكنك مغادرة ارض الوطن و قضاء عطلة نهاية رأس السنة حيت تشائين بما أن قاضي التحقيق لم يصدر قرار بمنعك من السفر خارج البلاد و كما يقول المتل طاحت الصمعة علقوا الحجام
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-97
7 - Hassan Dima الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:59
دهاليز المحاگم گثيرة وهـنالك عدة مراحل في الحگم الإبتداءي الإستأناف النقد الطعن في مقررات الهـيءة إعادة النظر بوضع گفالة مالية لگن أغلبنا يجهـل حقوقه نثمنا أن بتحمل گل مسؤول أحگامه في الدنيا والآخرة وأن يگون التحقيق نزيهـا والقانون فوق الگل
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-14
8 - عابر سبيل الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:01
بدون تعليق كولشي باين و المغاربه تايفهموا.....وزيد
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43
9 - خالد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:02
الله يفرج عليها مسكينة الحبس متبغيهش لعدوك
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-69
10 - الجنوب الشرقي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:03
لو انه شخص من عامة الشعب لتم الزج به في غياهب السجن، وبما أن الأمر يتعلق العبقرية الفذة دنيا باطما صاحبة الوسامين فالأمر يختلف تماما
هنا يتضح كم أن المواطنين غير متساوون في الحقوق، وأن المغرب دولة الحق والقانون مجرد اسم على غير مسمى
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49
11 - nomade الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:08
الله أعلم. لكن ثرثراتها هنا وهناك، تدل على غرورها الزائد. الفنان الحقيقي يتواضع وينأى بنفسه عن الشبهات. وهتان السيدتان بعيدتان جدا عن خصال الجيل السابق من الفنانين. بل إنهما غيرتا الخلقة ولم تحسنا في الخلق. وللحق قوله.
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19
12 - النملة الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:09
بعيدا عن استباقي لنتائج التحقيق ،
دار في ذهني وأنا أتابع هذا الملف ما كنا نقوله ونحن صغارا :
النملة ملّي ربّي كيبغي يعدبها ،
كيدير ليها الجناح .
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20
13 - مهاجر في المهجر الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:13
على سلامتك اختي الكريمة للا دنيا باطما احبك في الله الله يحفظك وينصرك
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-52
14 - من باريس الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:16
عندك زهر طحتي في المغرب إعملي ما شأتي ولكن كون طحتي في دولة أخرى مثل فرنسا اجي تشوفي إيامك القضاء فاشل
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26
15 - غاضبة على الوضع الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:30
ارهاب المواطنين واستفزازهم ومواصلة الاعتقالات وقمع حرية التعبير لن يوصل هذا الوطن الى بر الأمان،لقد تجاوزتم كل الخطوط الحمراء ،فبعد مول الكاسكيطة جاء دور دنيا باطما وسيأتي دور اخرين، ستحاسبون في اقرب وقت
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-11
16 - قانوني الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:31
المتهم بريء حتى تثبت ادانته. هل هناك ادلة وحجج ضد دنيا باطمة الله اعلم وعليه فان قاضي التحقيق له الصلاحية في السراح او الاعتقال . يجب علينا ان لانتسرع في اخد القرار فتريثوا يا اهل المعلقين.
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-3
17 - dokalli الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:32
مكاين لا قانون لا حق فهاد البلاد الحبس لي لمزاليط فقط
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11
18 - نور الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:42
هاد المسلسل كله و في الاخير في حالة سراح، فلوس الخليج عندهم شي طعم آخر، خاصها تعاقب بحالها بحال المتهمين الآخرين و يتسحب الوسامين و كل مذنب ياخذ الجزاء دياله
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4
19 - ضد الضد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:54
اذا ثبت تورط المعنية في القضية من خلال إخضاع هاتفها للخبرة وجب اعتقالها. أما إذا لم يتم بعد إجراء الخبرة فالمهم بريء إلى أن تثبت إدانته.
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