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كُتّاب وآراء
قاضي التحقيق يقرر متابعة باطما في "حالة سراح"
قرر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، اليوم الإثنين، متابعة الفنانة دنيا باطما وأختها في حالة سراح، مع أدائها لكفالة قدرها 300 ألف درهم، مقابل أداء أختها ابتسام غرامة 100 ألف درهم.
وفي الوقت الذي تقرر فيه عقد أول جلسة للتحقيق يوم 10 فبراير المقبل، لم يستجب القاضي لملتمس النيابة العامة بشأن إغلاق الحدود في وجه المطربة المذكورة وشقيقتها.
وتتابع المعنية بالأمر بتهمتي "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر".
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت في اليوم نفسه، إحالة الفنانة الغنائية دنيا باطما على قضاء التحقيق، ووضعها تحت المراقبة.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد قدمت، صباح هذا اليوم، دنيا وشقيقتها أمام النيابة العامة من أجل "الابتزاز والتشهير بالفنانين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حساب حمزة مون بيبي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
هنا يتضح كم أن المواطنين غير متساوون في الحقوق، وأن المغرب دولة الحق والقانون مجرد اسم على غير مسمى
دار في ذهني وأنا أتابع هذا الملف ما كنا نقوله ونحن صغارا :
النملة ملّي ربّي كيبغي يعدبها ،
كيدير ليها الجناح .