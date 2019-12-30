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كُتّاب وآراء
الغموض يلف انتحار ثلاثيني شنقا بمدينة طانطان
اهتز الحي الجديد بمدينة طانطان، اليوم الاثنين، على وقع حادث انتحار ثلاثيني متزوج وأبّ لطفلين، داخل منزله الواقع بالقرب من المدرسة الابتدائية ابن سينا.
وأورد مصدر جريدة هسبريس أن الهالك (ع، أ)، المزداد سنة 1987 بإقليم تاونات، عثر عليه جثة هامدة بعدما قام بشنق نفسه بواسطة حبل في ظروف غامضة تجهل أسبابها إلى حدود الساعة.
وقد انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية وأشرفت على توجيه الجثة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بطانطان، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية عملا بأوامر النيابة العامة المختصة.