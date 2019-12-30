24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3516:0918:3119:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "حصيلة مُحبطة" ترافق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب (5.00)

  2. خبراء الاقتصاد يبحثون سُبل تفادي انفجار "فقاعة الأسواق" بالعالم (5.00)

  3. الجيراري يدعو إلى اجتهاد الفقهاء والنأي عن "الانغلاق الهوياتي" (5.00)

  4. إفريقيا تبحث عن نموذج تنموي لمواجهة تفشي الفقر واللا مساواة (5.00)

  5. "عقدة الأجنبي" حجر عثرة أمام مدربَين مغربييْن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | متابعة باطما .. هذه اللائحة الكاملة لصك الاتهامات

متابعة باطما .. هذه اللائحة الكاملة لصك الاتهامات

متابعة باطما .. هذه اللائحة الكاملة لصك الاتهامات
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:40

ضمّ صك الاتهام الموجه إلى الفنانة المغربية دنيا باطما "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته".

كما تضمن هذا الصك "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية لأقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد".

وكان قاضي التحقيق بابتدائية مراكش قد قرر، اليوم الإثنين، متابعة باطما وأختها في حالة سراح، مع أدائها لكفالة قدرها 300 ألف درهم، مقابل أداء أختها ابتسام غرامة 100 ألف درهم.

وفي الوقت الذي تقرر فيه عقد أول جلسة للتحقيق يوم 10 فبراير المقبل، لم يستجب القاضي لملتمس النيابة العامة بشأن إغلاق الحدود في وجه المطربة المذكورة وشقيقتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - محمد صلاح الدين الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:45
الله يرحم العربي باطما ومحمد باطما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - Abdou rabat FAR الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:48
سبحان ألله اغلب الفنانة ديال هاد الوقت غي تدخلهم لفلوس كيدخلهم الغرور والتباهي وشي يغرق شي علما أنهم بعيدين عن الفن الأصيل والراقي .فين ايامك الحياني ونعيمة سميح وبلخياط والدكالي .......وزيد وزيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
3 - الوسام الملكي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:49
غير خدات وسام ملكي حسات براسها فوق القانون ، لكن العجيب كل هذه الجرائم و مع ذلك خدات السراح المؤقت و الاكثر من ذلك عندها الحق تغادر التراب الوطني وتهرب ؟
لو كان مواطن بسيط واش كان نفس الحكم و لا غيضربوه ب10 سنوات نافذة ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - youyou الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:49
كنتمنى القضاء ياخد مجراه الطبيعي دون تدخلات و وسائط و تاخد الجزاء ديالها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - أبو جاد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:49
الفن أخلاق قبل كل شئ يا صاحبة الوسامين...و يبقى المتهم برئ حتى يثبت العكس...الله يخرجنا جميعا من دار العيب بلا عيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - عبدالله المغربي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:50
بزاف عليها كنيت باطما.. الله يرحمك العربي باطما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - عادل الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:50
ولكن لما لم يستفد مول الكاسكيطة و الگناوي من السراح المؤقت قبل المحاكمة، أم أن استقلالية القضاء لها حدود... لقد أساءت هذه المغنية للمغرب قبل أن تسيء لنفسها وعائلتها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - OUSSAMA الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:50
أختي باطمة واصلي حياتك بصفة عادية ولا تهتمي لما يقال في مواقع السفاهة الإجتماعية ولا تهتمي لهده التهم فهي بسيطة فنصف المغاربة يرتكبون هده الخروقات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - صحراوي وني الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:51
الفنان اول و تالي شي انسان والله ما نبغو الحبس للزين والشين في نفس الوكت ونقطة مهمة لماذا هاذ المبالغة في الصحافة في التعاطي مع قضية هاذ الفنانة وشي اخر القضية بيد قضاء التحقيق واجراءات التحقيق سرية حسب ق.م.ج وفي أي لحظة يمكن يصدر قاضي التحقيق قرار بعدم المتابعة في حالة عدم توفر أدلة اتباث ضدها ولا ضد شقيقتها ويمكن يأمر قاضي التحقيق بالاحالة على جلسة المحاكمة و تكبض البراءة بغينا الامن والقضاء كيفما تحرك في موضوع حمزة مون بيبي يتحرك في مواضيع الفساد السياسي .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - محمد جلال الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:55
خطة لاستمرار تمويه الشعب عن الآلام الداخلية التي يعيشها من قمع للحريات وغلاء المعيشة وصعوبة الولوج للمستشفيات وكثرة الأمراض والبطالة والضغوطات اليومية من أباطرة المال والأعمال على المواطنين بمختلف الطرق.هكذا يستغلون الوقت لخلق أحداث ثانوية لامحل لها من الإعراب كمشكل الميلودي ومسلم وباطمة و...و...و...وهكذا تستمر اللعبة .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - مهدي ميد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:56
سبحان الله كاين لي لاباس عليه يعيش حياة فارهة ولا يجيد راحة إلا برؤيا لآخرين في محن وعذاب لا يهدأ له بال دون أن يرى اعداءه وهم في الحضيض لذلك هذا هو حال الدنيا اش داك للتشهير بناس وتهديدهم 30 مليون كفالة فلوس للبن يديها زعطوط هذا هو حال الأغنياء عوض الصدقة ولااستتمار وتوفير فرص شغل تي خسرو فلوسهم هر على الخوى الخاوي سؤال متل هذه الكفالات اينا تذهب متل ما ذفعه آمين حاريت مقابل إطلاق سراحه هناك أموال طاءلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - hamada el mazgidi الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:56
كبريائك وغرورك والثقة الزائدة في النفس شوفي فين وصلاتك تستحقين أكثر مز هذا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - عبدالله الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:57
قبل ايام قليلة في حوار اجرته جريدة هسبريس مع المتهمة حول البومها الجديد الذي سمته قنبلة،وفي ردها على سؤال لماذا سميته قنبلة ؟اجابت بكل حقارة (انا قنبولة غتنفركع على بنادم )لم تكن تدري بان القنبلة سوف تنفجر في وجهها وفي مسبرتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - فرنسا الاثنين 30 دجنبر 2019 - 21:58
كرهت الفن المغربي بسبب هاته البعوضة الله يرحم الفنانين والفنانات المغربيات و يرحم العربي باطمة. شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.