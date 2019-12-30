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كُتّاب وآراء
متابعة باطما .. هذه اللائحة الكاملة لصك الاتهامات
ضمّ صك الاتهام الموجه إلى الفنانة المغربية دنيا باطما "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته".
كما تضمن هذا الصك "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية لأقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد".
وكان قاضي التحقيق بابتدائية مراكش قد قرر، اليوم الإثنين، متابعة باطما وأختها في حالة سراح، مع أدائها لكفالة قدرها 300 ألف درهم، مقابل أداء أختها ابتسام غرامة 100 ألف درهم.
وفي الوقت الذي تقرر فيه عقد أول جلسة للتحقيق يوم 10 فبراير المقبل، لم يستجب القاضي لملتمس النيابة العامة بشأن إغلاق الحدود في وجه المطربة المذكورة وشقيقتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
لو كان مواطن بسيط واش كان نفس الحكم و لا غيضربوه ب10 سنوات نافذة ؟