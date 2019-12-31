"دراكيلا" مسلح يعيث فسادا في أرض آيت اعميرة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أوقفت مصالح السلطات المحلية بالمقاطعة الثانية لآيت اعميرة، مدعومة بعناصر من القوات المساعدة، اليوم، شخصا كان موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، لنشاطه في ترويج الممنوعات واعتراض السبيل تحت التهديد والسرقة الموصوفة والهجوم المسلح على حفل زفاف.

وأوردت مصادر هسبريس أن العملية الأمنية، التي قادها رئيس المقاطعة الثانية بآيت اعميرة، جاءت إثر إخبارية أفادت بتواجد الموقوف، الملقّب بـ"دراكيلا"، بدوار "أكرام"، حيث نُصب له كمين، مكن من إسقاطه متلبسا بحيازة كمية مهمة من مسكر ماء الحياة، إلى جانب سلاح أبيض من الحجم الكبير ودراجتين ناريّتيْن.

وأسفر التدخل الأمني كذلك عن توقيف مساعد للموقوف، يُشتبه في مشاركته في الأعمال الإجرامية التي يُنفذها، ليتم توجيههما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بآيت اعميرة، من أجل استكمال مجريات البحث معهما حول التهم المنسوبة إليهما.

يُشار إلى أن دوريات مشتركة بين السلطات المحلية والقوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي بآيت اعميرة شرعت في تنزيل خطة أمنية استباقية، تزامنا مع احتفالات رأس السنة، وتروم التصدي الاحترازي لمختلف مظاهر الجريمة، وتجفيف أوكار ترويج الممنوعات.