محكمة بني ملال تدين نقابيا بالحبس موقوف التنفيذ

ياسين أوشن

أدانت ابتدائية بني ملال، مساء الإثنين، إسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد دعوى قضائية رفعها ضده مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، تهم "إهانة موظف أثناء مزاولة عمله".

وفي هذا السياق قال مصدر مطلع على الملف إن "هذا الحكم لم يتقبله الكاتب الجهوي ودفاعه، نظرا لتضارب آراء الشهود الذين كانت شهادتهم تصب في صالح مدير الأكاديمية، ولهذا سيستأنف الحكم على أمل إنصافه من هذه التهمة الباطلة".

تجدر الإشارة إلى أن أمرار سبق أن تلقى استدعاء من الشرطة القضائية ببني ملال، عقب اتهامه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة بالضلوع في مجموعة من الاختلالات التدبيرية.

وفي تصريحه حينها لهسبريس، قال أمرار: "هذه هي الدعوى الثانية من طرف مدير الأكاديمية ضد الجامعة الوطنية للتعليم في شخص كاتبها الجهوي، على خلفية احتجاجاتنا على مجموعة من الخروقات التي يعرفها التسيير المالي والإداري لهذا المسؤول".

كما سبق لمصطفى سليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، أن قال لهسبريس في الموضوع ذاته: "هذا الشخص (يقصد إسماعيل أمرار) كال لنا اتهامات، والقضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها البت في الموضوع. ولنا الثقة في القضاء وفي مؤسسات الدولة".