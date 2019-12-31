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الرئيسية | حوادث | تفكيك معمل سري لتصنيع "مسكرات" بأولاد إعيش

تفكيك معمل سري لتصنيع "مسكرات" بأولاد إعيش

تفكيك معمل سري لتصنيع "مسكرات" بأولاد إعيش
حميد رزقي
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 01:30

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي بني ملال، من تفكيك معمل سري لتقطير وصناعة مسكر ماء الحياة بوادي درنة بمنطقة الزواير جماعة أولاد اعيش، ضواحي بني ملال على الحدود الترابية مع تاكزيرت.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك تمكنت إثر تفكيك المعمل من حجز ما يزيد عن 700 لتر من "الماحيا"، و03 أطنان من التين المجفف (الشريحة)؛ بالإضافة إلى عدد مهم من المعدات التي تستعمل في صناعة هذا المنتوج التقليدي.

وأضافت المصادر ذاتها أن قائد مركز الدرك ببني ملال أصدر في حق صاحب المعمل السري برقية بحث بشبهة الاتجار بالمخدرات وترويج ماء الحياة، وأشارت إلى أن حملة عناصر الدرك بالمركز الترابي جاءت في إطار الجهود المبذولة للحد من مختلف أنواع الممنوعات، وفي سياق الحملة الاستباقية التي تقوم بها القيادة الجهوية والإقليمية على صعيد نفوذ ترابها تزامنا مع احتفالات رأس السنة؛ وذلك من أجل ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من الممارسات الجانحة.

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