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كُتّاب وآراء
إحالة قتلة شخص أربعيني على القضاء في مراكش
أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت أورير، أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص ينحدرون من دوار تيليوة بجماعة تديلي مسفيوة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل الضرب والجرح المؤديين إلى القتل.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الأشخاص المعنيين، وهم أبّ في عقده السابع وابناه (34 سنة و31 سنة)، وجّهوا، يوم الأحد، إلى شخص في عقده الرابع تربطهم به علاقة قرابة طعنات قاتلة على مستوى القلب، ليلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.
وأوردت المصادر ذاتها أن سبب هذه الجريمة يعود إلى خلاف ونزاع حول ملكية أرض مخصصة للرعي، مضيفة أن الهالك طلب من الأب المذكور أن لا يرعى بهذه الأرض، فدخلا في ملاسنات. وحين حضور الابنين، أسقطا الضحية أرضا وشرعوا في رفسه وضربه إلى أن وافته المنية.
يذكر أن عناصر تابعة لمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت أورير حلت بمكان الحادث بعد توصلها بإخبارية حول الحادث، وأوقفت الأشخاص المذكورين، وفتحت تحقيقا في هذه الواقعة المميتة.