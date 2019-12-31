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الرئيسية | حوادث | السينغال ترحل مغاربة متورطين في الهجرة السرية

السينغال ترحل مغاربة متورطين في الهجرة السرية

السينغال ترحل مغاربة متورطين في الهجرة السرية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 14:23

وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، 13 مغربيا تم ترحيلهم من السينغال من أجل الهجرة السرية.

المرحلون المعنيون، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة، حاولوا الهجرة إلى أوروبا على متن باخرة انطلقت من ميناء الدار البيضاء في الـ18 من دجنبر، قبل أن يجدوا أنفسهم في ميناء العاصمة دكار، وفق ما صرحوا به.

وقد جرى تسليم الموقوفين الثلاثة عشر إلى مصالح الشرطة القضائية، من أجل التحقيق معهم؛ لمعرفة الطريقة التي تمكنوا بها من الصعود إلى الباخرة، والوصول إلى دولة السينغال.

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