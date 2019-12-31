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الرئيسية | حوادث | عناصر الدرك تحجز أطنانا من "الماحيا" في بيوكرى‬

عناصر الدرك تحجز أطنانا من "الماحيا" في بيوكرى‬

عناصر الدرك تحجز أطنانا من "الماحيا" في بيوكرى‬
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 17:15

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، بمعية السلطات المحلية بقيادة واد الصفا والقوات المساعدة، من تفكيك ثلاثة معامل لإعداد مسكر ماء الحياة (الماحيا)، أسفرت مداهمتها عن حجز ما يُناهز عشرة أطنان من المشروب الكحولي، إلى جانب عشرات المعدات المستعملة في التقطير وكمية مهمة من التين المخمّر.

وجاء التدخّل الأمني إثر معلومات دقيقة توفّرت للمصالح الأمنية، واستدعت تنسيقا أمنيا بين المصالح الدركية والسلطات المحلية، أسفر عن وضع خطّة لإنجاح عملية مداهمة المعامل السرية لصنع وتقطير ماء الحياة (ثلاثة منازل متجاورة) في دوار آيت واكمار، التابع لجماعة واد الصفا.

وجاء ضمن المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أن مصالح الدرك الملكي حدّدت هوية الرأس المدبّر وعدد من مساعديه، وأصدرت مذكرة بحث وطنية في حقهم.

يُشار إلى أن الواقف وراء هذه الأفعال الإجرامية يُعدّ المزود الرئيسي لعدد من مناطق سوس بمسكر ماء الحياة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية ببيوكرى من تفكيك الأوكار التي يستغلّها في صنع هذه الكميات الكبيرة من المشروب الكحولي "الماحيا".

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