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كُتّاب وآراء
24 قتيلا و2019 جريحا .. حصيلة حوادث المدن
لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2019 آخرون بجروح، إصابات 78 منهم بليغة، في 1534 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 دجنبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألف و824 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و426 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألف و398 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و779 ألف و650 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4251 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6949 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 226 مركبة.