درك أولاد النمة يوقف متورطين في ترويج ممنوعات

حميد رزقي

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة، الثلاثاء، في إيقاف خمسة أشخاص بشبهة ترويج الممنوعات (كحول ومخدرات)، على مستوى حدود جماعة سيدي عيسى بن علي وجماعة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح.

وأفادت مصادر هسبريس بأن العملية أسفرت عن حجز كمية وُصفت بالمهمة من سنابل الكيف وطابا، وأزيد من 120 لترا من الماحيا بالإضافة إلى أربع دراجات نارية وأربع دراجات هوائية وسيارة من نوع "بيكوب".

وزادت المصادر ذاتها أن شخصين آخرين يشتبه في أنهما المتهمان الرئيسيان كانا على متن سيارتين، الأولى من النوع الخفيف والثانية رباعية الدفع، لاذا بالفرار؛ وهو ما استدعى من قائد مركز الدرك إصدار برقية بحث في حقهما.

وذكرت المصادر أن الموقوفين الخمسة، الذين يشتبه في أنهم مجرد مساعدين للمتهم الرئيسي الذي حُددت هويته ويعتبر من ذي السوابق العدلية وسبق أن صدرت في حقه أزيد من 20 مذكرة بحث وطنية، وضعوا رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم قبل عرضهم على أنظار العدالة لمواجهتهم بالمنسوب إليهم.

وفي سياق متصل، أفادت معطيات حصلت عليها هسبريس بأن مصالح الدرك بالمركز ذاته أوقفت ليلة الاثنين ثلاثة أشخاص بشبهة السكر العلني البين والعربدة، كما حجزت على سيارة لهما من النوع الفاخر.

يذُكر أن حملة الدرك بالمركز الترابي سوق السبت تندرج في إطار التدابير الإجرائية المتخذة بمناسبة احتفالات رأس السنة، بتنسيق مع القيادة الجهوية، من أجل محاربة مختلف هذه الممنوعات التي يتم ترويجها خلال نهاية العام في أوساط الشباب بالمنطقة.