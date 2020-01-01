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الرئيسية | حوادث | هيئات حقوقية: الأمن يبت في "تبديد" أموال عامة بـ"كورنيش آسفي"

هيئات حقوقية: الأمن يبت في "تبديد" أموال عامة بـ"كورنيش آسفي"

هيئات حقوقية: الأمن يبت في "تبديد" أموال عامة بـ"كورنيش آسفي"
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 01 يناير 2020 - 23:00

أفادت مصادر حقوقية بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا معمقا بخصوص "الاختلالات" التي شابت مشروع تهيئة "كورنيش آسفي"، الذي كان يعول عليه من أجل الخروج من أزمة تهميش طالت المنطقة منذ سنوات متتالية.

وأكدت المصادر أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت، الاثنين، حقوقيين سبق لهم التقدم بشكايات حول تأخر سير أشغال هذا المشروع، الذي ينص دفتر التحملات على إنجازه قبل حلول صيف سنة 2018، والاختلالات التي شابته".

وينتظر أن تشرع الفرقة الوطنية سالفة الذكر، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، في التحقيق في شكايتين تتعلق إحداها بما صار يسمى في "عاصمة عبدة" بـ"مهزلة كورنيش آسفي"، إلى جانب الاغتناء الفاحش والمشبوه لبعض المسؤولين بالإقليم.

وأكد ائتلاف حقوقي مكون من أربع جمعيات (المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات)، في بلاغ له توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، توصل الحقوقي عبد اللطيف حجيب باستدعاء من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليه بخصوص الشكاية التي تقدم بها المرصد المغربي لحقوق الإنسان.

وسبق أن خرج الائتلاف الحقوقي بالمدينة، عبر بيان له، يؤكد فيه أن عملية تهيئة "كورنيش آسفي" أبانت "عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام"، موجها رسالة إلى كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ورئيس النيابة العامة، من أجل "فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات لمهزلة "كورنيش آسفي"، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام".

الائتلاف الحقوقي أدان "الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي والجهوي في ما يتعلق بالخروقات التي شابت عملية تهيئة كورنيش المدينة".

كما وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق فيما "عرفه مشروع كورنيش آسفي من عيوب ومن تأخر غير قانوني في الإنجاز"، مؤكدة أن ذلك "سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وعلى الصعيد الوطني، وأن الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع والذي يقدر بمليارين و160 مليون سنتيم هو مال عام من المحتمل أنه تعرض للتبديد وللهدر ولم يساهم في أية تنمية مستدامة تهم المدينة".

ولفتت الشكاية، التي تتوفر عليها الجريدة، إلى أن الشركة الفائزة بالصفقة "لم تلتزم بدفتر التحملات، حيث إن الأشغال المنجزة لا تمت بصلة إلى ما هو موجود بأرض الكورنيش؛ فالجودة لم تحترم في نوع الزليج، وتصميم الحدائق والحزام الواقي وحتى طبيعة التربة ونوعية الأغراس المستعملة واستبدال أشجار نخيل بمواصفات طبيعية عالية وجودة تقاوم الرطوبة والملوحة، ووضعت في مكانها أشجار رخيصة الكلفة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Kénitra city الأربعاء 01 يناير 2020 - 23:14
و ماذا بعد ؟ نفترض الامن القى عليهم القبض ! القاضي سيعطيهم شهور او سنة او سنتين ثم يخرجون و يستمتعون بامواال الشعب المنهوبة و المسروقة
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8
2 - رحيم علي الأربعاء 01 يناير 2020 - 23:17
تبديد الأموال العمومية هي قاعدة للحكم والتحكم في إطار الريع وفي غياب الشرعية الديمقراطية وانعدام المحاسبة وغياب ارادة صريحة وجدية من فوق من اجل نبذ الفساد !!
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6
3 - Nabil الأربعاء 01 يناير 2020 - 23:19
يجب أن يشمل التحقيق مسؤولي آسفي و سبت جزولة لأن الفساد قد فاحت رائحته
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4 - مكلخ مغربي قح الأربعاء 01 يناير 2020 - 23:28
هذه المدينة العريقة داءما في نضال مع الزمن ثارت في وجه البرتغال.وستثور في وجه المتربصين بها من الفاسدين الذين تركوا المدينة في تهميش مستمر.من العار ان تبقي حاضرة المحيط تءن تحت وطاة شردمة من ناهبي المال العام.فيجب التصدي لهوءلاء اللصوص.اسفي مدينة شاخة وستبقي شامخة.
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5 - dalal الأربعاء 01 يناير 2020 - 23:28
les affaires de détournement et de corruption se multiplient sans cesse....la prison ne leur suffit pas...ils ont pas peur en comparaison aux sommes colossales qu'ils détournent.....je crois qu'il faut trouver une autre punition pour freiner ce fléau qui détruit notre économie.
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