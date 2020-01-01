حريق بأحد مقاهي طنجة يخلف ضحايا ليلة "البوناني"

هسبريس من طنجة

أسفر حريق نشب بأحد المقاهي ليلة رأس السنة الكائن بكورنيش مدينة طنجة عن سقوط قتيلتين وإصابة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي وقت لا زالت فيه أسباب الحادث لم تتضح بعد، فإن امرأتين فارقتا الحياة وإصابات بعض الضحايا وصفت من طرف شهود عيان بالخطيرة، بينما سجلت أضرار مادية جسيمة بالمحلّ المذكور.

وعرفت الحادثة تجمهرا كبيرا للمارّة الساهرين بمناسبة رأس السنة، قبل حضور رجال الأمن وعناصر الوقاية المدنية الذين أشرفوا على السيطرة على الحريق، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى من طرف عربات الإسعاف.