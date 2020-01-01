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كُتّاب وآراء
النار تنهي حياة ستيني في جماعة بومية بميدلت
لقي شخص اليوم الأربعاء، وهو في عقده السادس، حتفه حرقا داخل محل صغير لبيع المواد الغذائية، بمركز جماعة بومية في إقليم ميدلت.
الضحية، المنحدر من مولاي إدريس زرهون في إقليم مكناس، كان يتوفر على محل صغير به أسطوانات لغاز البوطان من مختلف الأحجام.
وفي وقت ترجع الساكنة المحلية احتراق المحل ووفاة الضحية بداخله إلى انفجار إحدى أسطوانات الغاز؛ لم تستبعد مصادر أخرى أن تكون وراء هذه الواقعة فرضية الانتحار.
وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي إلى المكان، حيث تمت معاينة الجثة المتفحمة وفتح تحقيق في الواقعة من أجل فك لغز هذا الحريق.