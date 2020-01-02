عناصر دركية تُنهي إجرام "فريقلة" في "آيت اعميرة"‬

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أفلح تنسيق أمني بين السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، ضمن عمليات أمنية مشتركة واكبت الاحتفالات برأس السنة، في إسقاط 12 شخصا، لضلوعهم في أفعال إجرامية متعددة.

وضمن الموقوفين الملقب بـ"فريقلة"، وهو أحد العناصر الإجرامية المبحوث عنها بموجب أزيد من 30 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي، لنشاطه في صنع وتقطير مسكّر ماء الحياة، كما يُعدّ من أكبر مزودي المنطقة السهلية بالمشروب الكحولي.

ومن بين الموقوفين أيضا أربعة أشخاص كشفت عملية تنقيط هوياتهم كونهم يشكلون موضوع مذكرات بحث؛ فيما وُجهت إلى الآخرين تهم تتعلق أساسا بالسكر العلني وحيازة الأسلحة البيضاء وإثارة الفوضى بالشارع العام.

ووُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم حول التهم الموجهة إليهم.