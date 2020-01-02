تفكيك عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية بإقليم تنغير

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتغزوت، إقليم تنغير، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من شخصين متخصصين في سرقة الأسلاك النحاسية، بدوار أيت عيسى جماعة تغزوت نايت عطى.

وحسب مصادر هسبريس فإن المعنيين، اللذين يبلغان 31 سنة و26 سنة، تم توقيفهما إثر محاولة سرقة أسلاك نحاسية على مستوى دوار أيت عيسى، كما حجزت لديهما دراجة نارية ثلاثية العجلات، وأدوات أخرى يستعملانها في تنفيذ عمليات السرقة.

وبعد الاستماع إليهما من طرف عناصر الدرك الملكي لتغزوت، تم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من أجل تكوين عصابة إجرامية ومحاولة سرقة أسلاك نحاسية.